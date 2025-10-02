Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar Rehberi ve Sıkılaştırılmış Tedbirler Rehberini güncelledi. Yapılan değişiklikle birlikte, kripto kullanıcılarının kimlik doğrulama süreçlerinde önemli bir düzenleme getirildi.

Paribu Hukuk Müşaviri Aysu Düz, güncellemeyle birlikte kripto şirketlerinin yeni müşteri kabul sürecindeki belirsizliklerin ortadan kalktığını belirtti.

13 Mart 2025 sonrası görüntülü görüşme şartı

Yeni düzenlemeye göre:

13 Mart 2025 sonrası hesap açan kullanıcıların kimlik doğrulaması görüntülü görüşme ile yapılacak.

25 Aralık 2024 – 13 Mart 2025 arasında hesap açanlar için ise canlılık testi yeterli olacak.

25 Aralık 2024 öncesinde hesap açan kullanıcıların da kimlik doğrulamasını görüntülü görüşme ile tamamlamaları gerekecek.

Kripto şirketlerine yeni yükümlülükler

MASAK, kripto varlık hizmet sağlayıcı ( KVHS ) tanımını genişletti. Buna göre platformlar, saklama kuruluşları ve kripto varlıkların ilk satış ya da dağıtımını yapan kuruluşlar da MASAK yükümlüsü sayılacak.

Yabancı kimlik numaralı müşterilerde, kimlik doğrulamasında kurye veya üçüncü taraf hizmeti alınsa bile tüm sorumluluk doğrudan kripto platformuna ait olacak.

Seyahat kuralı (Travel Rule) düzenlemesi

Rehberde ayrıca, kripto transferlerinde gönderici ve alıcı bilgilerinin paylaşılmasını zorunlu kılan Seyahat Kuralı (Travel Rule) hakkında detaylar da yer aldı:

Varlıkların %100’ü saklama kuruluşunca tutuluyorsa, platformların Travel Rule uygulamasına gerek olmayacak .

Bu durumda yükümlülük, saklama kuruluşuna ait olacak.

Saklama kuruluşlarının ayrıca kullanıcılarla sözleşme yapmasına gerek kalmazken, müşteri kimlik bilgilerini elde etme ve saklama zorunluluğu devam edecek.