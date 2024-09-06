6 Eylül 2024 Denizli hava durumu şu şekilde:
- 09.00 - 12.00: Az bulutlu, sıcaklık 29°C, hissedilen 29°C, nem %27, rüzgar hızı 5 km/s.
- 12.00 - 15.00: Sıcak, sıcaklık 35°C, hissedilen 35°C, nem %17, rüzgar hızı 5 km/s.
- 15.00 - 18.00: Az bulutlu, sıcaklık 33°C, hissedilen 33°C, nem %16, rüzgar hızı 4 km/s.
- 18.00 - 21.00: Az bulutlu, sıcaklık 29°C, hissedilen 29°C, nem %22, rüzgar hızı 3 km/s.
- 21.00 - 24.00: Az bulutlu, sıcaklık 26°C, hissedilen 26°C, nem %32, rüzgar hızı 7 km/s.
6 Eylül 2024 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.
Kaynak: HABER MERKEZİ