İzmir'de 6 Eylül Cuma günü 13 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

BAYRAKLI / İZMİR

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çay ( 2135. Sk. 2136. Sk. 2137. Sk. Şehit Hakan Uysal Cd. 1643/30. Sk. 2092. Sk. 2102. Sk. 2103. Sk. 2104. Sk. 2106. Sk. 2107. Sk. 2109. Sk. 2110. Sk. 2111. Sk. 2112. Sk. 2133. Sk. )

Saat : 10:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

75. Yıl ( 1620/40. Sk. )

Cengizhan ( 1620/83. Sk. 1620/82. Sk. 1620/81. Sk. 1620/77. Sk. 1620/39. Sk. 1620/38. Sk. 1620/36. Sk. 1620/35. Sk. 1620/31. Sk. 1620/21. Sk. 1620/19. Sk. 1620/20. Sk. 1927 Sk. )

Alpaslan ( 1620/9. Sk. )

BERGAMA / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ürkütler ( Ürkütler Köyü İç Yolu )

ÇEŞME / İZMİR

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Germiyan

Alaçatı ( Ares Kooperatifi )

Karaköy

Saat : 9:30 - 13:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yalı ( 6275 6278 6267. Sk. )

ÇİĞLİ / İZMİR

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Egekent ( 8836/1. Sk. 8831. Sk. 8829. Sk. 8828. Sk. 8827. Sk. 8050. Sk. )

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Esentepe ( 8838/3. Sk. )

İzkent ( 8831. Sk. 8840. Sk. 8839. Sk. 8838. Sk. 8837. Sk. )

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çağdaş ( 8819. Sk. 8818 Cumhuriyet Sitesi 8826. Sk. )

Küçük Çiğli ( 8864 sk. 8862. Sk. 8861. Sk. 8860. Sk. 8832. Sk. )

Esentepe ( 8809/40. Sk. )

GÜZELBAHÇE / İZMİR

Saat : 9:00 - 11:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yaka ( 491. Sk. 485. Sk. 498. Sk. Nedim Öktem Cd. )

Saat : 11:30 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yelki ( 2196. Sk. 2730. Sk. 2198 )

Saat : 14:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mustafa Kemal Paşa ( 2358. Sk. Şehit İlhami Yılmaz Cd. )

Yelki ( Şehit İlhami Yılmaz 2336 )

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KARŞIYAKA / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Atakent ( 6370. Sk. Selçuk Yaşar Selçuk Yaşar Sk. CENGİZ TOPEL 2032. Sk. 2032/2 )

KEMALPAŞA / İZMİR

Saat : 9:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Sekiz Eylül ( 76/1sk. 77/1. Sk. 79. Sk. 80/1. Sk. 81/1. Sk. 82. Sk. 83/1. Sk. 84. Sk. 85. Sk. 88. Sk. 88/1. Sk. 88/2. Sk. 88/3. Sk. 89. Sk. 90/1. Sk. 93. Sk. 94. Sk. 95. Sk. 96. Sk. 97. Sk. 98. Sk. 99. Sk. 99/1. Sk. Hoca Ahmet Yesevi Cd. Kirazlı Cd. Kır Ovası Kümesi 100. Sk. 100/1. Sk. 100/2. Sk. 101/1. Sk. 102. Sk. 103/1. Sk. 104. Sk. 129. Sk. 75. Sk. 92. Sk. İzmir Cd. Çınarköy Kırovası Eşrefi Rumi )

Çınarköy ( 2. Sk. 5001. Sk. 5001/1. Sk. 5002. Sk. 5003. Sk. 5003/1. Sk. 5004. Sk. )

KONAK / İZMİR

Saat : 0:00 - 6:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alsancak ( Kıbrıs Şehitleri Cd. 1453. Sk. 1481. Sk. Atatürk Cd. Cumhuriyet Blv. 1482 Yzb. Şerafettin Bey Sk. )

Saat : 20:00 - 22:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İsmet Kaptan ( 1362. Sk. 1370. Sk. 1373. Sk. )

Saat : 4:00 - 9:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kültür ( 1375. Sk. Kızılay Cd. Mustafa Münir Birsel Sk. Şevket Özçelik Sk. Cumhuriyet Blv. )

MENDERES / İZMİR

Saat : 12:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çileme ( 7526 7511 Sk. 7523 5504. Sk. 7541 Sk. 7539 5511. Sk. AŞAĞI SANCAKLI 7503 7525 sokak Açelya Sk. 7529 Sk. 7512 Cilek 7539 sokak 7539 sok 7542 sokak )

Sancaklı ( 7862 aşağı sancaklı sokak 7855 7854 7859 7512 sokak 7532 7852 sok 7518 Aşağı Sancak Köy YUKARI SANCAKLI Sancak Koy Sancak Köyü 7857 Yukarı Sancak Köyü 7871 SOKAK 7856 Yukarı Sancak Köyü Aşağı Sancaklı Cd. 7864 )

MENEMEN / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İstiklal ( 7408 7424 7413. Sk. 7414/2 Sk. 7418. Sk. 7403 )

SEFERİHİSAR / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ulamış ( 1435 )

TİRE / İZMİR

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kahrat

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kızılcahavlu

Kahrat ( CAĞDAS SK. ismet inönü cd. Tamer Ecevit Şimşek GAZİ ATATÜRK Aslan Çk. Bahar Çıkmazı Barbaros Hayrettin Barış Çıkmazı Bayaz Çıkmazı Beyazıt Bilge Birlik Çıkmazı Buldanlı Çıkmazı Doğu Esnaf Evrim Eğri Genç Gonca Çıkmazı Gurbet Gültekin Gürgen Hakim Çıkmazı Hasret Çıkmazı Huzur Çıkmazı Hürriyet Irmak Kahraman Kemal Kocaoğlan Çıkmazı Kooperatif Çıkmazı Kostak Kuru Köprü Medet Çıkmazı Mehmet Şerif Kılınç Mimar Nur )

URLA / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bademler ( 15037. Sk. 15036 Sk. 15035. Sk. 15034 Sk. 15033. Sk. 15031 Sk. 15030 Sk. 15028 )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bademler ( 15017. Sk. 15015. Sk. 15014. Sk. 15000/1. Sk. 15000 BADEMLER 15033. Sk. Angarya Halıl Dıkmen Cıkmazı 15020. Sk. 15019. Sk. 15018. Sk. 15016. Sk. 15028 15026. Sk. 15025. Sk. 15024/1. Sk. 15024. Sk. 15023. Sk. 15022. Sk. 15021/1 Sk. 15021 )

Editör: Engin Keskin