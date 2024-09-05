İzmir'de 6 Eylül Cuma günü 13 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BAYRAKLI / İZMİR
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çay ( 2135. Sk. 2136. Sk. 2137. Sk. Şehit Hakan Uysal Cd. 1643/30. Sk. 2092. Sk. 2102. Sk. 2103. Sk. 2104. Sk. 2106. Sk. 2107. Sk. 2109. Sk. 2110. Sk. 2111. Sk. 2112. Sk. 2133. Sk. )
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
75. Yıl ( 1620/40. Sk. )
Cengizhan ( 1620/83. Sk. 1620/82. Sk. 1620/81. Sk. 1620/77. Sk. 1620/39. Sk. 1620/38. Sk. 1620/36. Sk. 1620/35. Sk. 1620/31. Sk. 1620/21. Sk. 1620/19. Sk. 1620/20. Sk. 1927 Sk. )
Alpaslan ( 1620/9. Sk. )
BERGAMA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ürkütler ( Ürkütler Köyü İç Yolu )
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Germiyan
Alaçatı ( Ares Kooperatifi )
Karaköy
Saat : 9:30 - 13:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yalı ( 6275 6278 6267. Sk. )
ÇİĞLİ / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Egekent ( 8836/1. Sk. 8831. Sk. 8829. Sk. 8828. Sk. 8827. Sk. 8050. Sk. )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Esentepe ( 8838/3. Sk. )
İzkent ( 8831. Sk. 8840. Sk. 8839. Sk. 8838. Sk. 8837. Sk. )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çağdaş ( 8819. Sk. 8818 Cumhuriyet Sitesi 8826. Sk. )
Küçük Çiğli ( 8864 sk. 8862. Sk. 8861. Sk. 8860. Sk. 8832. Sk. )
Esentepe ( 8809/40. Sk. )
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Saat : 9:00 - 11:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yaka ( 491. Sk. 485. Sk. 498. Sk. Nedim Öktem Cd. )
Saat : 11:30 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yelki ( 2196. Sk. 2730. Sk. 2198 )
Saat : 14:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mustafa Kemal Paşa ( 2358. Sk. Şehit İlhami Yılmaz Cd. )
Yelki ( Şehit İlhami Yılmaz 2336 )
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Atakent ( 6370. Sk. Selçuk Yaşar Selçuk Yaşar Sk. CENGİZ TOPEL 2032. Sk. 2032/2 )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sekiz Eylül ( 76/1sk. 77/1. Sk. 79. Sk. 80/1. Sk. 81/1. Sk. 82. Sk. 83/1. Sk. 84. Sk. 85. Sk. 88. Sk. 88/1. Sk. 88/2. Sk. 88/3. Sk. 89. Sk. 90/1. Sk. 93. Sk. 94. Sk. 95. Sk. 96. Sk. 97. Sk. 98. Sk. 99. Sk. 99/1. Sk. Hoca Ahmet Yesevi Cd. Kirazlı Cd. Kır Ovası Kümesi 100. Sk. 100/1. Sk. 100/2. Sk. 101/1. Sk. 102. Sk. 103/1. Sk. 104. Sk. 129. Sk. 75. Sk. 92. Sk. İzmir Cd. Çınarköy Kırovası Eşrefi Rumi )
Çınarköy ( 2. Sk. 5001. Sk. 5001/1. Sk. 5002. Sk. 5003. Sk. 5003/1. Sk. 5004. Sk. )
KONAK / İZMİR
Saat : 0:00 - 6:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( Kıbrıs Şehitleri Cd. 1453. Sk. 1481. Sk. Atatürk Cd. Cumhuriyet Blv. 1482 Yzb. Şerafettin Bey Sk. )
Saat : 20:00 - 22:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İsmet Kaptan ( 1362. Sk. 1370. Sk. 1373. Sk. )
Saat : 4:00 - 9:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kültür ( 1375. Sk. Kızılay Cd. Mustafa Münir Birsel Sk. Şevket Özçelik Sk. Cumhuriyet Blv. )
MENDERES / İZMİR
Saat : 12:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çileme ( 7526 7511 Sk. 7523 5504. Sk. 7541 Sk. 7539 5511. Sk. AŞAĞI SANCAKLI 7503 7525 sokak Açelya Sk. 7529 Sk. 7512 Cilek 7539 sokak 7539 sok 7542 sokak )
Sancaklı ( 7862 aşağı sancaklı sokak 7855 7854 7859 7512 sokak 7532 7852 sok 7518 Aşağı Sancak Köy YUKARI SANCAKLI Sancak Koy Sancak Köyü 7857 Yukarı Sancak Köyü 7871 SOKAK 7856 Yukarı Sancak Köyü Aşağı Sancaklı Cd. 7864 )
MENEMEN / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İstiklal ( 7408 7424 7413. Sk. 7414/2 Sk. 7418. Sk. 7403 )
SEFERİHİSAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ulamış ( 1435 )
TİRE / İZMİR
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kahrat
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kızılcahavlu
Kahrat ( CAĞDAS SK. ismet inönü cd. Tamer Ecevit Şimşek GAZİ ATATÜRK Aslan Çk. Bahar Çıkmazı Barbaros Hayrettin Barış Çıkmazı Bayaz Çıkmazı Beyazıt Bilge Birlik Çıkmazı Buldanlı Çıkmazı Doğu Esnaf Evrim Eğri Genç Gonca Çıkmazı Gurbet Gültekin Gürgen Hakim Çıkmazı Hasret Çıkmazı Huzur Çıkmazı Hürriyet Irmak Kahraman Kemal Kocaoğlan Çıkmazı Kooperatif Çıkmazı Kostak Kuru Köprü Medet Çıkmazı Mehmet Şerif Kılınç Mimar Nur )
URLA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bademler ( 15037. Sk. 15036 Sk. 15035. Sk. 15034 Sk. 15033. Sk. 15031 Sk. 15030 Sk. 15028 )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bademler ( 15017. Sk. 15015. Sk. 15014. Sk. 15000/1. Sk. 15000 BADEMLER 15033. Sk. Angarya Halıl Dıkmen Cıkmazı 15020. Sk. 15019. Sk. 15018. Sk. 15016. Sk. 15028 15026. Sk. 15025. Sk. 15024/1. Sk. 15024. Sk. 15023. Sk. 15022. Sk. 15021/1 Sk. 15021 )