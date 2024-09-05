Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, Hatay milletvekili Can Atalay’ın durumuna ilişkin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir görüşme yaptı.

Görüşme Numan Kurtulmuş’un makamında gerçekleşti. Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Başarır, Can Atalay konusunda taleplerini ilettiklerini ifade ederek, “Numan Kurtulmuş da durumun vahametinin farkında olduğunu söyledi. Can Atalay'la ilgili taleplerimizi ilettik. 120 milletvekilin imzasıyla Meclis'in olağanüstü toplanmasını belirttik. Anayasa Mahkemesi'nin kararının Mecliste okunması gerektiğini söyledik. TBMM, 400 milletvekili iradesiyle Anayasa’yı değiştirebiliyor. Birçok sorunun çözümünün Meclis olduğunu söyledik” dedi.

Başarır, “Meclis Başkanı değerlendireceğini söyledi. Biz umutluyuz, bir kriz daha bu konuda yaşamak istemiyoruz. Salı günü Meclis toplanmalı, bu konu konuşulmalı, Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararı okunmalı, Can Atalay’ın halkları iade edilmelidir” ifadesini kullandı.

Meclisin 10 Eylül’de olağanüstü toplanması için çağrı yapılmıştı

CHP Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına rağmen milletvekilliği hakları iade edilmeyen cezaevindeki Türkiye İşçi Partili (TİP) Can Atalay için Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 10 Eylül’de olağanüstü toplanması için ikinci kez Meclis Başkanlığı’na başvuruda bulunmuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise yaptığı açıklamada TBMM’nin ikinci kez olağanüstü toplantıya çağrılmasına ilişkin herhangi bir dilekçe gelmediğini belirterek “Gelmeyen dilekçe hakkında niye kanaatimi belirteyim. Geldi konuşuldu ve yasal olarak da tüketilmiş bir konu var. Aynı konuda olağanüstü toplantı talep edilemez” demişti.