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Cumhuriyet sikkelerinde Ata Lira kuyumcularda 28462 TL, Ata 5'li altın ise 141941 TL'den satışta. Serbest piyasada Ata Lira 27997 TL, çeyrek Ata altını 7068 TL, yarım Cumhuriyet ise 14011 TL olarak işlem görüyor.

Yarım ziynet altın 13923 TL, tam ziynet altın 27717 TL, gremse ziynet ise 69400 TL'ye kadar ulaştı.

Denizli'de 2025 basımı çeyrek altın kuyumcularda 6971 TL'den satışa sunuluyor. Aynı ürün serbest piyasada 6995,10 TL'ye kadar yükselmiş durumda. Eski tarihli çeyrek altın kuyumcuda 6961 TL'den, serbestte ise 6990,10 TL'den satılıyor.

6 Mayıs 2025 Aydın altın fiyatları: Çeyrek, gram ve Cumhuriyet altın kaç TL?

6 Mayıs 2025 Aydın altın fiyatları: Çeyrek, gram ve Cumhuriyet altın kaç TL?

22 ayar bilezik fiyatı da kuyumcuda 4056,86 TL olurken, serbest piyasada 3843,20 TL seviyesinden işlem görüyor.

Denizli'de kuyumcularda 24 ayar gram altın 4267,99 TL'den satılıyor. Aynı gram altının alış fiyatı ise 4219,06 TL. Serbest piyasada gram altın 4194,54 TL'den satışta.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet ve ziynet altın fiyatlarında son durum haberimizde.

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