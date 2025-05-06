Gram, çeyrek, Cumhuriyet ve ziynet altın fiyatlarında son durum haberimizde.
Denizli'de gram altın kuyumcuda 4267 tl'den satılıyor
Denizli'de kuyumcularda 24 ayar gram altın 4267,99 TL'den satılıyor. Aynı gram altının alış fiyatı ise 4219,06 TL. Serbest piyasada gram altın 4194,54 TL'den satışta.
22 ayar bilezik fiyatı da kuyumcuda 4056,86 TL olurken, serbest piyasada 3843,20 TL seviyesinden işlem görüyor.
Çeyrek altın fiyatı 6971 liraya dayandı
Denizli'de 2025 basımı çeyrek altın kuyumcularda 6971 TL'den satışa sunuluyor. Aynı ürün serbest piyasada 6995,10 TL'ye kadar yükselmiş durumda. Eski tarihli çeyrek altın kuyumcuda 6961 TL'den, serbestte ise 6990,10 TL'den satılıyor.
Yarım ziynet altın 13923 TL, tam ziynet altın 27717 TL, gremse ziynet ise 69400 TL'ye kadar ulaştı.
Ata altın 28.462 tl'yi gördü
Cumhuriyet sikkelerinde Ata Lira kuyumcularda 28462 TL, Ata 5'li altın ise 141941 TL'den satışta. Serbest piyasada Ata Lira 27997 TL, çeyrek Ata altını 7068 TL, yarım Cumhuriyet ise 14011 TL olarak işlem görüyor.
Altın fiyatları - Denizli (6 Mayıs 2025):
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Gram altın (kuyumcu): 4267,99 TL
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Gram altın (serbest piyasa): 4194,54 TL
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22 ayar bilezik (kuyumcu): 4056,86 TL
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22 ayar bilezik (serbest piyasa): 3843,20 TL
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Çeyrek altın (2025): 6971 TL - 6995,10 TL
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Yarım ziynet altın: 13923 TL
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Tam ziynet altın: 27717 TL
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Gremse ziynet: 69400 TL
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Ata Lira (Cumhuriyet): 28462 TL (serbest: 27997 TL)
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Ata 5'li altın: 141941 TL