Aralarında İzmir De Var 47 Ilde Fetö Operasyonu! Çok Sayıda Gözaltı

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Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi."

Örgüt üyeleri tarafından kurulan şirketler aracılığıyla terör örgütünü ve üyelerini finanse ettikleri tespit edildi.

Kripto haberleşme programları üzerinden yurt içi ve yurt dışı güncel toplantılar yaptıkları,

Gaziantep, Kahramanmaraş, Ankara, Erzincan, İstanbul, Burdur, İzmir, Afyonkarahisar, Kayseri, Eskişehir, Denizli, Kırşehir, Konya, Hatay, Kilis, Osmaniye, Bursa, Adana, Trabzon, Bingöl, Malatya, Aksaray, Erzurum, Bolu, Balıkesir, Ardahan, Yozgat, Sakarya, Niğde, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Samsun, Mardin, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Aydın, Isparta, Yalova, Tokat, Diyarbakır, Ordu, Batman, Van, Çanakkale ve Antalya’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Vergi Denetim Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince;

Ayrıca FETÖ’nün eleman temin etme yöntemleri tespit edilerek, yurt dışı eğitim kamplarına götürdükleri örgüt üyeleri de yakalandı.

“Gaziantep ile birlikte bölge yapılanmasındaki Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman’da güncel örgüt yapısı deşifre edildi. “

""Gaziantep merkezli 47 ilde FETÖ'nün Güncel Yapılanmasına yönelik bugün eş zamanlı olarak düzenlediğimiz operasyonlarda; 208 şüpheli yakalandı.

Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Vergi Denetim Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince 47 ilde operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Gaziantep merkezli 47 ilde FETÖ'nün Güncel Yapılanmasına yönelik bugün eş zamanlı olarak düzenlediğimiz operasyonlarda; 208 şüpheli yakalandı ❗️ “Gaziantep ile birlikte bölge yapılanmasındaki Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman’da güncel örgüt yapısı deşifre edildi. “ ⚠️… pic.twitter.com/hzTVOtkzpj

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