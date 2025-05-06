Kuyumcu ve serbest piyasa arasında oluşan farklar yatırımcının takibinde.

Muğla'da gram altın kuyumcuda 4264 tl'den satılıyor

Muğla'da kuyumcuların satış fiyatına göre gram altın 4264,47 TL, alış fiyatı ise 4215,57 TL oldu. Serbest piyasada ise gram altın 4192,28 TL'den satılıyor.

22 ayar bileziğin kuyumcularda satış fiyatı 4054,57 TL iken, serbest piyasada bu fiyat 3841,13 TL seviyesinde.

Çeyrek altın 6991 liraya yaklaştı

Muğla'da 2025 basımı çeyrek altın kuyumcularda 6967 TL'ye satılıyor. Aynı altın serbest piyasada 6991,33 TL'ye ulaştı. Eski tarihli çeyrek altın ise kuyumcuda 6957 TL'den satılıyor.

Yarım ziynet altın 13915 TL, tam ziynet altın 27702 TL ve gremse ziynet altın 69361 TL'ye kadar yükseldi. Serbest piyasada ise ziynet grubunda satış fiyatları biraz daha yüksek seyrediyor.

Cumhuriyet altını 28 bin sınırında işlem görüyor

Ata altın (Cumhuriyet Lirası) kuyumcularda 28446 TL'ye, Ata 5'li altın ise 141860 TL'ye kadar çıkarken, serbest piyasada Ata Lira 27822 TL seviyesinden alıcı buluyor. Yarım Cumhuriyet 14003 TL, çeyrek Ata altını ise 7064 TL'ye kadar yükseldi.

Altın fiyatları - Muğla (6 Mayıs 2025):

Gram altın (kuyumcu): 4264,47 TL

Gram altın (serbest piyasa): 4192,28 TL

22 ayar bilezik (kuyumcu): 4054,57 TL

22 ayar bilezik (serbest piyasa): 3841,13 TL

Çeyrek altın (2025): 6967 TL - 6991,33 TL

Yarım ziynet altın: 13915 TL

Tam ziynet altın: 27702 TL

Gremse ziynet: 69361 TL

Ata Lira (Cumhuriyet): 28446 TL (serbest: 27822 TL) 6 Mayıs 2025 Denizli altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Ata 5'li altın: 141860 TL