6 milletvekili hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığı’na sunularak Karma Komisyon’a sevk edildi.
Dokunulmazlık dosyaları TBMM gündeminde
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı, 6 milletvekiline ait toplam 6 dokunulmazlık dosyasını teslim aldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen tezkereler, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a havale edildi.
Hangi milletvekilleri hakkında dosya hazırlandı?
TBMM’ye sunulan yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar şu milletvekillerini kapsıyor:
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Sabahat Erdoğan Sarıtaş (DEM Parti, Siirt Milletvekili)
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Tülay Hatımoğulları Oruç (DEM Parti Eş Genel Başkanı, Adana Milletvekili)
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Salihe Aydeniz (DEM Parti, Mardin Milletvekili)
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Cemal Enginyurt (CHP, İstanbul Milletvekili)
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Ümit Dikbayır (Bağımsız, Sakarya Milletvekili)
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Ömer Faruk Gergerlioğlu (DEM Parti, Kocaeli Milletvekili)
Süreç nasıl işleyecek?
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri doğrultusunda Karma Komisyon, söz konusu milletvekilleri hakkındaki dokunulmazlık dosyalarını inceleyecek. Komisyonun alacağı karar doğrultusunda dosyalar TBMM Genel Kurulu gündemine gelebilecek.