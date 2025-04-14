6 milletvekili hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığı’na sunularak Karma Komisyon’a sevk edildi.

Dokunulmazlık dosyaları TBMM gündeminde

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı, 6 milletvekiline ait toplam 6 dokunulmazlık dosyasını teslim aldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen tezkereler, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a havale edildi.

Hangi milletvekilleri hakkında dosya hazırlandı?

TBMM’ye sunulan yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar şu milletvekillerini kapsıyor:

Süreç nasıl işleyecek?

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri doğrultusunda Karma Komisyon, söz konusu milletvekilleri hakkındaki dokunulmazlık dosyalarını inceleyecek. Komisyonun alacağı karar doğrultusunda dosyalar TBMM Genel Kurulu gündemine gelebilecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ