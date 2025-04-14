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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Erdoğan başkanlığında toplanıyor: Masada hangi konular konuşulacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Erdoğan başkanlığında toplanıyor: Masada hangi konular konuşulacak?

TBMM’ye sunulan yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar şu milletvekillerini kapsıyor:

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı, 6 milletvekiline ait toplam 6 dokunulmazlık dosyasını teslim aldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen tezkereler, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a havale edildi.

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