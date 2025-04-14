Sinem Çeşim, Çatalca’da ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

İstanbul’un Çatalca ilçesinde 27 yaşındaki Sinem Çeşim, ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay Çatalca’da meydana geldi

10 Nisan 2025 tarihinde Çatalca’da yaşanan olayda, Sinem Çeşim ayrılmak istediği erkek arkadaşıyla konuşmak üzere bir araya geldi. İddiaya göre, buluşma sırasında ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede şiddetli kavgaya dönüştü.

Defalarca bıçaklandı

Kavga esnasında erkek şahıs, Sinem Çeşim’i defalarca bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Sinem Çeşim hastanede hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Cenazesi cemevinde kadınlar tarafından omuzlandı

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi Kartal Şubesi’nde düzenlenen cenaze töreninde, Sinem Çeşim’in tabutu kadınlar tarafından omuzlanarak cemevinden çıkarıldı. Törene birçok sivil toplum kuruluşu ve vatandaş katıldı.