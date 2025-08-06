Akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanma sürerken, sürücülerin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı. Art arda gelen zamların ardından bu kez motorin tarafında indirim beklentisi oluştu. Edinilen bilgilere göre, 6 Ağustos 2025 Çarşamba gününün ilk saatlerinden itibaren motorin litre fiyatına 1 lira 77 kuruşluk indirim yapılacak.

Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarındaki gerileme ve döviz kurundaki nispi durgunluk, akaryakıt ürünlerinde indirimi gündeme getirdi. Akaryakıt sektöründen alınan bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına 1,77 TL indirim uygulanacak. Benzin ve LPG fiyatlarında ise şu an için herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Son dönemde üst üste gelen vergi artışları ve döviz kuru kaynaklı zamlarla rekor seviyelere ulaşan akaryakıt fiyatları, araç sahiplerinin bütçesini zorluyordu. Beklenen bu indirim, özellikle ticari araç kullanıcıları ve uzun yol yapan sürücüler için bir nebze de olsa rahatlama sağlayacak.

6 Ağustos sabahı itibarıyla büyükşehirlerdeki yeni akaryakıt fiyatları şu şekilde olacak:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 51,46 TL İzmirli plastik devi konkordato talep etti İçeriği Görüntüle

Motorin: 53,77 TL

LPG: 26,51 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 51,31 TL

Motorin: 53,65 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara:

Benzin: 52,17 TL

Motorin: 54,67 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir:

Benzin: 52,50 TL

Motorin: 55,01 TL

LPG: 26,33 TL

Sektör kaynakları, önümüzdeki günlerde fiyat değişimlerinin devam edebileceğini belirtirken, sürücülere güncel fiyatları yakından takip etmeleri tavsiye ediliyor.