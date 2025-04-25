Yetersiz uyku yalnızca günlük yorgunluk değil, aynı zamanda bağışıklık sistemi üzerinde ciddi etkiler yaratıyor. Uzmanlara göre, günde 6 saatten az uyumak, vücudu kansere karşı savunmasız bırakabiliyor.

Uyku Süresi Azaldıkça Bağışıklık Sistemi Zayıflıyor

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Murat Alan, uykunun yalnızca dinlenmek için değil, bağışıklık sistemini düzenlemek açısından da hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Alan, “Günde 6 saatten az uyuyan kişilerde bağışıklık hücrelerinin aktivitesi düşer, DNA onarımı yavaşlar ve tümör baskılayıcı genlerin etkinliği azalır” dedi.

Melatonin Hormonu Kansere Karşı Koruyucu

Dr. Alan’a göre, özellikle gece 23.00 ile 05.00 arasında salgılanan melatonin hormonu kansere karşı doğal bir savunma mekanizması sunuyor. Melatonin sadece uykuyu düzenlemekle kalmaz, aynı zamanda güçlü bir antioksidan olarak bağışıklık sistemini destekler. Araştırmalar, melatonin düzeyi düşük bireylerde meme, prostat ve bağırsak kanseri gibi türlerin daha sık görüldüğünü ortaya koyuyor.

Vardiyalı Çalışanlar Daha Büyük Risk Altında

Gece vardiyasında çalışan bireylerin kanser riski daha yüksek olabilir. Dr. Alan, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'nın (IARC) gece vardiyasını “muhtemel kanserojen” olarak sınıflandırdığını hatırlattı. Özellikle kadınlarda meme kanseri riskinin bu grupta daha yüksek olduğu bilimsel verilerle destekleniyor. Bu kişilerin melatonin düzeylerini koruyacak şekilde uyku düzenlerine özen göstermeleri gerektiği belirtiliyor.

Uyku Hijyeni Kanser Tedavisinde Neden Önemli?

Dr. Murat Alan, kanser tedavisi sürecinde uyku hijyeninin tedavi başarısını etkileyen bir faktör olduğuna dikkat çekiyor. Uyku; bağışıklık sisteminin daha etkin çalışmasını, stresin azalmasını ve yaşam kalitesinin artmasını sağlar. Alan, “Kanser tedavisinde yorgunluk, ağrı, stres ve ilaçlar uyku düzenini bozabilir. Bu nedenle hastalar, uyku problemleri için destek almalı” diye konuştu.

6 Saatten Az Uyuyanlar İçin Uyarı

Dr. Alan, uykusuzluğun yalnızca yorgunlukla sınırlı olmadığını, hücresel düzeyde bağışıklık baskılanması, DNA onarım bozukluğu ve tümör baskılayıcı genlerde zayıflama gibi ciddi etkiler doğurduğunu söyledi. “Kansere karşı güçlü bağışıklık için kaliteli uyku, en az sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite kadar önemlidir” dedi.