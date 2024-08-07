Aydın’ın Germencik ilçesinde saat 14.30 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangını, Söke ilçesine kadar ulaştı. Yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale edilirken, 7 kişi dumandan etkilenerek sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için aralıksız çalışıyor.

Aydın’ın Germencik ilçesine bağlı Gümüşköy’de saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla genişleyerek Söke ilçesinin Argavlı Mahallesi’ne ulaştı. Alevlerin geniş bir alana yayılması üzerine, hem havadan hem de karadan yoğun bir müdahale başlatıldı. Yangının söndürülmesi için ekipler, 5,5 saatten uzun bir süredir aralıksız olarak çalışıyor.

Yangın nedeniyle oluşan dumanlardan etkilenen 7 kişinin sağlık durumu, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nün Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 acil sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Dumandan etkilenen kişilere, bölgedeki Tıbbi Uç Nokta (TUN) alanlarında ilk müdahale yapıldı. Sağlık ekipleri, etkilenmiş kişilere hızla müdahale ederek gerekli tedavileri gerçekleştirdi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan 9 uçak ve 7 helikopter, karadan ise çok sayıda arazöz, tanker, TOMA ve itfaiye aracıyla müdahale ediliyor. İzmir, Manisa ve Denizli’den takviye ekiplerin de bölgeye gönderilmesiyle, müdahale çalışmalarının etkinliği artırılmış durumda.