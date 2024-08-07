Ocaklı Mahallesi'nde uzun yıllardır süren su baskınları, bölge halkı için ciddi bir sorun oluşturuyordu. Nazilli Belediyesi, bu sorunu çözmek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki eksiklikleri gidermek için hızla hareket eden belediye, Ocaklı Mahallesi'nin Mersinkırı Mevkii'nde önemli bir yenileme gerçekleştirdi.

Yeni yol yapımında son teknoloji kullanıldı

Nazilli Belediyesi tarafından yapılan bu çalışma, etkili sağanak yağışlar sonrasında oluşan taşkınları önlemeyi hedefliyor. Yolun dolgu işlemleri tamamlandıktan sonra, 1000 metrekarelik bir parke taşı döşemesi yapıldı. Böylece, hem yolun dayanıklılığı artırıldı hem de su baskınları sonucu oluşabilecek zararların önüne geçildi.