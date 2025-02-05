Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen büyük Kahramanmaraş deprem felaketinin ikinci yıldönümünde, Hatay ve Malatya illerine bir ziyaret gerçekleştirecek. Depremzedelerle bir araya gelerek dayanışma mesajı verecek olan Başkan Aras, hem Hatay hem de Malatya’da bir dizi anlamlı ziyaret gerçekleştirecek.

Hatay'da mevlit yemeği verildi

Program çerçevesinde Başkan Aras, 6 Şubat Perşembe günü Hatay'ın Gözcüler Konteyner Kent Yerleşkesinde depremzedelerle bir araya gelecek. Burada, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan mevlit yemeğinde, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edilecek.

7 Şubat Cuma günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte Hatay’daki ziyaretlerine devam edecek olan Başkan Aras, CHP Hatay İl Başkanlığı, Narlıca Deprem Mezarlığı ve Defne Belediyesi’ni ziyaret edecek. Ardından, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği mevlit yemeğine katılacak.

Malatya'da kabir ziyaretleri ve konteyner kent ziyareti

Başkan Aras, 8 Şubat Cumartesi günü Malatya'da da bir dizi anlamlı ziyaret gerçekleştirecek. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların kabirlerini ziyaret edecek olan Aras, ardından Yazıhan Belediyesi, Hekimhan Belediyesi ve Güzelbahçe'deki Konteyner Kent'i ziyaret edecek.