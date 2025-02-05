Fethiye Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Fethiye İşitme Engelliler Derneği işbirliğiyle düzenlenen “İşaret Dili Kursu” ücretsiz olarak verilmeye başlandı. Kurs, işitme engelli vatandaşların kamu kurumlarında ve toplumda daha kolay iletişim kurmasını amaçlıyor.

2.5 ay sürecek eğitimler

Belediyenin Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edilen kurs, yaklaşık 2.5 ay sürecek. Kursiyerler, işaret dilinin tarihçesi ve temel kurallarını öğrenerek, işitme engelli bireylerle rahatça iletişim kurabilecek. Kurs sonunda başarılı olan katılımcılara MEB onaylı sertifika verilecek.

Kamu personeli için başlatıldı

İlk etapta kamu personeline yönelik başlayan kursa, Kaymakamlık, Fethiye Belediyesi, ilçedeki hastaneler, Adliye ve güvenlik güçlerinden 25'in üzerinde personel katılıyor. İlerleyen dönemlerde halka açık kurs programı da duyurulacak.

Fethiye İşitme Engelliler Derneği Başkanı Can Gündüz, kursun işitme engelli bireylerin toplumla iletişimlerini güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek, “İşitme engelli vatandaşlarımız için daha güvenli ve engelsiz bir yaşam hedefliyoruz. Tüm halkımızı işaret dili öğrenmeye davet ediyorum” dedi.