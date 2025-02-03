Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen en az 53 bin 725 kişinin öldüğü 6 Şubat depremlerine ilişkin davalarda sadece 189 kişi ceza aldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden iki yıl geçti. Depremde en az 53 bin 725 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Depremler sırasında 11 ilde binlerce konut yıkıldı.

ANKA Haber Ajansı'nın haberine ve Adalet Bakanlığı verilerine göre, 6 Şubat depremlerine ilişkin 2 bin 31 adet soruşturma dosyası oluşturuldu. Bunlardan bin 491 dosyada kamu davası açıldı. Şu ana kadar 149 dosya karara bağlandı, 189 sanığa çeşitli hapis cezaları ve farklı kararlar verildi.

Deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalardan bin 491'i davaya dönüştü, hâlen ilk derece mahkemesinde derdest olarak devam eden bin 342 davada, bin 850 sanık bulunuyor, bunlardan 93’ü tutuklu olarak yargılanıyor.