Hatay’ın Antakya ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında 169 kişinin hayatını kaybettiği ‘Emlakbank Konutları 1. Etabı’ projesinin müteahhidi Mehmet Özat hakkında hazırlanan iddianame, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlamasını içeriyor. Özat, 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası riskiyle karşı karşıya.

Yapının inşasında önemli kusurlar tespit edildi

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, konutların inşasında kullanılan demirlerin nervürsüz olduğu ve bu durumun binanın depremde yıkılmasına neden olduğu belirtiliyor. Ayrıca, kolon ve tabliye birleşim yerlerinde betonun özelliğini kaybettiği ve demir işçiliğinde özen gösterilmediği raporda vurgulandı. Yapının etriye ve çirozlarının düzensiz yerleştirildiği ve fen kurallarına uygun yapılmadığı tespit edildi.

Özat’ın savunması: “Müteahhit ben değilim”

Sanık Mehmet Özat, iddianameye verdiği ifadesinde, “Emlakbank Konutları 1. Etap’ın müteahhidi ben değilim. Depremde yıkılan binaların müteahhitliğini Nurettin Mertayak yapmıştır. Ben, sadece Emlakbank Konutları 2. Etap’ta müteahhit olarak görev aldım ve bu etapta herhangi bir yıkım yaşanmadı” dedi. Özat, hatalı müteahhitlik iddialarının yanlış olduğunu savundu.

Yakalama kararı ve duruşma tarihi

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame doğrultusunda, sanık Abdullah Aytaç Kınay hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Diğer sanıklar, 28 Kasım’da hakim karşısına çıkacak.

Olayın arka planı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, Mehmet Özat hakkında Antakya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı verilmişti. Özat, Ankara’da bir AVM’nin açık otoparkında gözaltına alınmış ve emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderilmişti.