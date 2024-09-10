Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Temmuz ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı ve rapor, işgücü piyasasında önemli değişiklikler gösteriyor. Temmuz ayında mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %26,5 olarak kaydedildi. Bu oran, bir önceki aya göre 2,7 puanlık bir azalma ile işgücü piyasasında toparlanmaya işaret ediyor. Atıl işgücü oranı, işsizleri, zamana bağlı eksik istihdamı ve potansiyel işgücünü bir arada ele alan geniş bir işgücü ölçümü olarak kabul ediliyor. Bu kapsayıcı yaklaşım, istihdam piyasasındaki gerçek durumu daha net bir şekilde ortaya koymakta.

İşsizlik verileri ve istihdam oranı

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Temmuz ayında %8,8'e düşerken, işsiz sayısı bir önceki aya göre 112 bin kişi azalarak 3 milyon 167 bin oldu. Cinsiyet bazında bakıldığında, işsizlik oranı erkeklerde %7,0, kadınlarda ise %12,4 olarak gerçekleşti. Bu oranlar, özellikle kadın işgücü piyasasında zorlukların devam ettiğini gösteriyor. Aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 712 bine yükselirken, istihdam oranı %49,6'ya çıktı. Erkeklerde istihdam oranı %67,4 iken, kadınlarda bu oran %32,2'de kaldı.

Genç işsizlik oranı ve işgücüne katılım

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise %16,6 olarak açıklandı. Genç erkeklerde işsizlik oranı %12,2 iken, genç kadınlarda bu oran %25,0 oldu. Genç işsizlik oranındaki düşüş, özellikle bu yaş grubundaki istihdam politikalarının etkisini göstermeye başladığına işaret ediyor.

Genel olarak, işgücüne katılım oranı %54,4'e yükselirken, erkeklerde bu oran %72,4, kadınlarda ise %36,8 olarak belirlendi. Bu veriler, işgücüne katılımın artış gösterdiğini ancak kadın istihdamında hâlâ ciddi eksiklikler bulunduğunu gösteriyor.

Ortalama çalışma süresi

Temmuz ayında mevsim etkisinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, bir önceki aya göre 1,3 saat azalarak 42,5 saate düştü. Çalışma süresindeki bu azalma, özellikle ekonomik koşulların işgücü üzerindeki etkisini yansıtıyor.