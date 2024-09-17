Ayvalık’ın geleneksel festivallerinden biri olan ve bu yıl 22.’si düzenlenen Sarımsaklı Trophy Halk Oyunları Festivali, Sarımsaklı Sahili’nde binlerce izleyiciye unutulmaz anlar yaşattı. 6 farklı ülkeden gelen 16 ekip, dansları ve müzikleriyle izleyenleri büyüledi.

Sarımsaklı Sahili’nde dans ve müzik şöleni

Festivale Karadağ, Bosna, Sırbistan, Hırvatistan, Hollanda ve Türkiye’den katılan ekipler, izleyenlere renkli ve coşkulu bir gösteri sundu. Türk ekibinin de yer aldığı festivalde, dansçıların performansları büyük beğeni toplarken, izleyiciler Sarımsaklı Sahili’nin deniz kokusuyla birleşen açık hava atmosferinde bu keyifli gösterinin tadını çıkardı. Festivalin sahilde düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, "Bundan sonra tüm etkinlikler sahilde olsun" diyerek sahil organizasyonlarının devamını istedi.

Başkan Mesut Ergin’den teşekkür

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, halk oyunlarının birleştirici gücüne vurgu yaparak, "Ülkemizin ve Balkan ülkelerinin kültürel zenginliklerini halk oyunları aracılığıyla bir araya getiren bu festival, her geçen yıl daha fazla ilgi görüyor. Festivalin başarısında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve sahnedeki muhteşem gösterileriyle bizleri büyüleyen dansçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.