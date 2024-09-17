İzmir'de Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Belediye Kanunu kapsamında ruhsatsız yolcu taşımacılığına karşı yapılan denetimlerde önemli bir artış gözlemlendi. İzmir Trafik Birimleri, izin veya ruhsat almadan ve alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi veya güzergahı dışında faaliyet gösteren toplam 661 araca cezai işlem uyguladığını duyurdu.

Denetimlerde sıkı kontrol ve süreklilik

Denetimlerin, izinsiz ve düzenlemelere aykırı yolcu taşımacılığı yapan araçları hedef aldığı bildirildi. İlgili belediyeden gerekli izinlerin alınmadan yapılan yolcu taşımacılığının engellenmesi amacıyla başlatılan denetimlerin devam edeceği vurgulandı.

Yolcu güvenliği ve şehir düzeni için önlemler artıyor

Bu önlemlerle birlikte, yolcu güvenliğinin artırılması ve şehir içindeki düzenin sağlanması hedefleniyor. İzmir Trafik Birimleri, denetimlerin sürdürüleceğini ve yasal düzenlemelere uymayan taşıma faaliyetlerine karşı gereken yaptırımların uygulanacağını belirtti.