Muğla’nın turistik ilçesi Fethiye; 29 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen 6. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresine ev sahipliği yaptı. Ölüdeniz’deki Orka Sun life Beach Resort Hotel’de düzenlenen kongreye, Türkiye’nin 27 ilinden 33 üniversite ve 10 kurumun yanı sıra, 12 ülkeden 27 üniversite temsilcisi katıldı.

Kongrede gençliğin eğitim, istihdam, gönüllülük, kültürel kimlik, teknoloji bağımlılığı ve engelli gençlerin toplumdaki yeri gibi konular ele alındı. Açılışta konuşan Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Zekeriya Bingöl, “2016’da Marmaris’te başlattığımız bu bilimsel serüven, bugün uluslararası bir marka haline geldi. Bilim, gezi ve eğlenceyi bir arada sunarak gençlere umut aşılıyoruz.” dedi.

Mersin Üniversitesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Trabzon Avrasya Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, İstanbul Topkapı Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Galata Üniversitesi, Azerbaycan Turizm ve Menecment Üniversitesi, Semerkant Devlet Üniversitesi, Kırgızistan Celal Abad Devlet Üniversitesi, Kazakistan Uluslararası Turizm ve Otelcilik Üniversitesi, Bayan-Olgii Moğol Devlet Eğitim Üniversitesi ve Marmaris Gençlik Derneği’nin iş birliğiyle gerçekleştirilen kongrede; Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Zağlı ve Fethiye Belediye Başkan Vekili Veli Uysal da, konuk oldu.



Etkinlik kapsamında Türkiye ve Orta Asya’daki birçok üniversite arasında akademik iş birliği protokolleri imzalandı. Katılımcılar ayrıca Saklıkent, Tlos ve Babadağ gibi bölgelerde düzenlenen gezilerle Fethiye’nin doğal güzelliklerini keşfetti.



Kongre sonunda yayımlanan sonuç bildirgesinde, genç işsizliği, “ev genci” olgusu ve beyin göçü konularına dikkat çekilerek, gençlerin dijital dönüşüme uyum sağlamaları için yeni eğitim modelleri geliştirilmesi önerildi. Renkli görüntülere sahne olan kongre, Babadağ’dan yapılan yamaç paraşütü etkinliğiyle unutulmaz bir finalle sona erdi.