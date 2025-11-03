Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi sahada, stadyumda, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Ajax ile Galatasaray arasındaki kritik maçın hakemi belli oldu. UEFA, karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien’in yöneteceğini açıkladı.
Karşılaşmanın Hakemi Açıklandı
UEFA, Hollanda’daki Ajax – Galatasaray maçında düdüğü Fransız hakem Benoit Bastien’in çalacağını duyurdu. Bastien, uluslararası arenada birçok üst düzey mücadelede görev yaptı.
Bastien’in Deneyimi
Deneyimli hakem, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde kritik maçlar yönetti. Kariyerinde birçok önemli müsabaka ve turnuva tecrübesi bulunan Bastien, tarafsız yönetimiyle biliniyor.
Maç Öncesi Beklentiler
Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında iki güçlü takımın karşılaşması öncesi hakemin tecrübeli oluşu, karşılaşmanın adil ve kontrollü geçmesini sağlayacak.
