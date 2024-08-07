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Adli işlemler sonrası Cemal Kaya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Şükrü Erdem’in cenazesi İzmir’in Torbalı ilçesine götürülürken, Ayşenur Toprak’ın cenazesi Salihli'nin Yılmaz Mahallesi’nde toprağa verildi.

Milas'ta alevler yükseldi! Havadan ve karadan yoğun müdahale

Milas'ta alevler yükseldi! Havadan ve karadan yoğun müdahale

Kaza sonrasında Ayşenur’un yakınları, Şükrü Erdem’i tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Erdem, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, şoförü vuran Cemal Kaya (28) ve E.K. (34) isimli şüpheli leri gözaltına aldı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşanan olay, Salihli'nin Karayahşi Mahallesi'nde dün meydana geldi. Ailesinin yanında biber tarlasında uyuyan Ayşenur Toprak , geri manevra yapan Şükrü Erdem'in kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, küçük kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.

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