Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü İdari İşler ve Koordinasyon Başkanı Fatih Ersoy, Afyonkarahisar’da süt sektörü temsilcileri ve üreticileriyle önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı, Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün toplantı salonunda yapıldı ve il müdürü Özkan Parlak ile diğer kurum personelinin yanı sıra süt sektörü temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Süt sektörünün geleceğine yönelik stratejiler

Toplantıda, süt üreticilerinin karşılaştığı zorluklar detaylı bir şekilde ele alındı. Üretim sürecindeki sıkıntıların yanı sıra süt fiyatları ve sektördeki olası gelişmeler de görüşüldü. Fatih Ersoy, sektördeki sorunlara çözüm üretmek ve üreticilerin sorunlarını çözmek için çeşitli stratejiler üzerinde durduklarını belirtti.