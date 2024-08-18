Tavas’tan kültürel bir şölen: 6. Zeybek Kültür ve Sanat Festivali

Tavas Belediyesi’nin her yıl düzenlediği Zeybek Kültür ve Sanat Festivali’nin altıncısı, renkli ve geniş kapsamlı etkinliklerle başladı. Festival, Denizli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın eşlik ettiği kortej yürüyüşüyle start aldı. Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık’ın Atatürk abidesine çelenk sunmasıyla devam eden açılış törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Tavas Kaymakamı İsmail Demir, ilçe belediye başkanları ve Denizli protokolünün önemli isimleri katıldı.

Açılış konuşmasında, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, festivalin amacının Tavas’ın kültürel mirasını ve geleneklerini tanıtmak olduğunu vurguladı. Tatık, festivalin uluslararası boyuta taşınması hedefini belirterek, zeybek kültürünün önemini dile getirdi. Festivalin ilk gününde, yerel sanatçılar sahne alırken, farklı yaş gruplarının sergilediği zeybek gösterileri büyük beğeni topladı.

Tuğçe Kandemir ve Zakkum’un unutulmaz performansları

Festivalin ikinci gecesinde sahne alan Tuğçe Kandemir, güçlü sesi ve enerjik performansıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Kandemir’in performansı, festivalin en dikkat çekici anlarından biri olarak hafızalarda yer etti. Üçüncü gün ise sevilen rock grubu Zakkum sahne aldı. Grup, popüler şarkıları ve akustik performanslarıyla büyük beğeni topladı. Konserin sonunda Zakkum, Tavas’ı çok sevdiklerini belirterek, şehre olan sevgilerini dile getirdi.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, festivalin kültürel zenginlikleri tanıtmanın yanı sıra esnafa da kazanç sağladığını belirtti. Başkan Tatık, esnaf ziyaretlerinde halkın ve esnafın memnuniyetinin öncelikli hedef olduğunu vurguladı. Festivalin yerel ekonomi üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek, etkinliğin hem kültürel hem de ekonomik açıdan büyük önem taşıdığını ifade etti.

Festivalin finali: Haluk Levent konseri

Festivalin son gününde ünlü sanatçı Haluk Levent sahne alacak ve festival, bu büyük konserle sona erecek. Haluk Levent’in performansı, festivalin kapanışını büyük bir coşku ile yapmayı vaat ediyor.