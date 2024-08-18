Santimetre hassasiyetiyle nokta atışı

Savunma Sanayii Başkanlığı ile Roketsan arasında 18 Ağustos 2021 tarihinde imzalanan sözleşme ile başlayan KARA ATMACA'nın geliştirme süreci, Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na uzun menzilden hassas vuruş yeteneği kazandırmayı hedefliyor. 250 kilogramlık yüksek patlayıcı ve parçacık tesirli harp başlığına sahip olan KARA ATMACA, agresif manevraları ve santimetre hassasiyetiyle hedefleri imha etme yeteneğine sahip.

Tamamen yerli üretim

KARA ATMACA, Türkiye’nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltma çabalarının somut bir örneği olarak öne çıkıyor. Füze, yerli imkanlarla geliştirilen KTJ-3700 Turbojet Füze Motoru’nu kullanıyor ve tamamen Türkiye’de üretiliyor. Bu durum, hem füzenin üretiminde hem de olası ihracatında yurtdışı bağımlılığını ortadan kaldırıyor.

Stratejik hedefler için güçlü bir araç

KARA ATMACA Seyir Füzesi, stratejik kara hedefleri, hava savunma sistemi bataryaları ve karadan karaya füze sistemleri gibi kritik hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlandı. 6 metre uzunluğunda ve 890 kilogram ağırlığında olan füze, 280 kilometrelik menzili ile düşman hedeflerini etkili bir şekilde imha edebilecek.

KARA ATMACA’nın, 2025 yılında Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi bekleniyor. Bu gelişme, Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı ve gelecekteki potansiyelini gözler önüne seriyor.