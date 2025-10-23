Türkiye Kültür Yolu Festivali, 25 Ekim – 2 Kasım tarihleri arasında İzmir’de 64 durakta, 600’e yakın etkinlikle sanat ve kültür tutkunlarını bir araya getirecek. Festival, konserler, sergiler, atölyeler ve söyleşilerle dolu 9 gün boyunca şehri bir sanat galerisine dönüştürecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin sadece bir sanat etkinliği olmadığını vurguladı: “Tarihimizle, kültürümüzle halkımızı buluşturan büyük bir kültürel dönüşüm hareketidir. İzmir bu dönüşümün en parlak duraklarından biri.”

Festival, Alsancak’tan Bergama’ya, Bornova’dan Çeşme’ye kadar uzanan 64 durakta ziyaretçileri bekliyor. Sergiler, konserler, tiyatrolar ve çocuk etkinlikleriyle dolu program, İzmir’in kültürel mozaiğini yansıtıyor.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda “Hatırla! Kimsin? Bilinçaltının Karanlık Kıvrımlarında Bir Yolculuk” ve “Bayrak ve Tarihin Tarifi” sergileri sanatseverleri bekliyor. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’nde “Zamanın Katmanları” sergisi, Tarihi Alsancak Tren Garı’nda “Toulouse-Lautrec: Belle Époque ve Bohemya” seçkisi yer alacak.

Festivalin sergi yelpazesi; Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, Bergama Müzesi, İzmir İktisadi Kongre Merkezi ve Swissôtel Büyük Efes gibi mekânlarda çeşitleniyor. Çeşme’de Ayios Haralambos Kilisesi ve Çeşme Kalesi özel seçkilerle ziyaretçileri karşılayacak.

29 Ekim’de Cumhuriyet’in 102. yılı, Haluk Levent’in konseri ve İzmir Devlet Opera ve Balesi’nin performanslarıyla kutlanacak. Tuğçe Kandemir, Oğuzhan Koç ve Ferhat Göçer gibi sanatçılar festival boyunca sahne alacak. 13. Uluslararası Klarnet Festivali ve 6. Uluslararası Balkan Müzik Festivali etkinlikleri de coşkuyu artıracak.

“Midas’ın Kulakları”, “Troya” ve “Carmina Burana” gibi opera gösterileri İzmir Devlet Opera ve Balesi’nde sahnelenecek. İzmir Devlet Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu oyunları, halk oyunları ve sokak tiyatroları ile festival, sanatı şehrin dört bir yanına taşıyor. Fotoğraf, ebru, tezhip ve cam atölyeleri katılımcılara unutulmaz deneyimler sunuyor.

Gündoğdu Meydanı’nda “Çocuk Köyü”, tiyatro gösterileri, atölyeler ve mobil müzeler festivalin küçük kaşiflerini ağırlayacak. “Şekeronya”, “Gümüş Patenler” ve “Müzede Drama” gibi etkinliklerle minikler hem eğlenecek hem öğrenecek.

“Sen de Çal” ve “Sen de Söyle” projeleri genç yetenekleri sahneye çıkaracak. Alsancak, Kemeraltı ve Kültür Sanat Fabrikası’nda kurulacak alanlarda sanatçılar halka açık performans sergileyecek. Lezzet duraklarında Ege’nin geleneksel tatları sunulacak, 10 “Lezzet Noktası” restoranıyla gastronomi tutkunları unutulmaz deneyimler yaşayacak.