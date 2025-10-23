Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2025-2028 yıllarını kapsayan polis ve emniyet personeli promosyonunu açıkladı. Kişi başına ödenecek tutar 100 bin TL olarak belirlendi.

Promosyon detayları

EGM tarafından yapılan açıklamaya göre, polis ve diğer emniyet personeli için 2025-2028 yıllarını kapsayan banka promosyon ihalesi tamamlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla yürütülen süreçte en yüksek teklifi veren Türkiye İş Bankası A.Ş. ile anlaşma sağlandı. Buna göre, her personel için 100 bin TL tek seferlik ödeme yapılacak.

Promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?

EGM, promosyon ödemelerinin net tarihini henüz açıklamadı. Resmi duyuru yapıldığında haber güncellenecek.

İhale süreci ve teklifler

İhale 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirildi.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 90.000 TL, Türkiye İş Bankası A.Ş. ise 88.500 TL teklif verdi.

Bakan Yerlikaya’nın talimatıyla bankalardan tekliflerini güncellemeleri istendi.

Türkiye İş Bankası teklifi 100.000 TL’ye yükseltti ve ihale bu teklif üzerine sonuçlandırıldı.

EGM’nin açıklaması

“İhaleye katılan tüm bankalara teşekkür ediyor, ihale sonucunun Emniyet Teşkilatımız mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”