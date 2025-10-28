Balıkesir Sındırgı’da 22.48’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 15 saniye sürdü. Deprem İstanbul, İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 22.48’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, çevre iller dahil olmak üzere birçok bölgede hissedildi. AFAD verilerine göre depremin derinliği 5,99 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem başta İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ ve Çanakkale olmak üzere Marmara ve Ege bölgelerindeki illerde hissedildi. Yaklaşık 15 saniye süren sarsıntı, özellikle yüksek binalarda olan vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından depremle ilgili açıklamada bulundu:

"Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD’ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun."

