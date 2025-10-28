Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de paniğe neden oldu. Vatandaşlar binalardan dışarı çıkarak sokaklara akın etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Balıkesir’de 6,1 büyüklüğünde deprem korkuttu

Türkiye bir kez daha deprem korkusuyla sarsıldı. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 22.48’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, bölgede paniğe neden oldu.

AFAD verilerine göre yerin yaklaşık 5,9 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Balıkesir’in yanı sıra İzmir, Manisa, Bursa, İstanbul, Tekirdağ ve çevre illerde de hissedildi.

Depremin ardından birçok vatandaş evlerini terk ederek sokaklara çıktı. Yakınlarından haber almak isteyenler telefonlara sarılırken, sarsıntı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Art arda artçılar meydana geldi

AFAD verilerine göre, ana depremden hemen sonra bölgede çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.

Saat 22.50’de 4,2,

22.51’de 4,0,

23.04’te 4,0 büyüklüğünde artçı depremler yaşandı.

Yetkililer, artçıların bir süre daha devam edebileceğini belirterek vatandaşlara hasarlı binalardan uzak durma çağrısında bulundu.

İstanbul, Bursa ve Manisa’da da panik yaşandı

Deprem, İstanbul’un birçok ilçesinde de hissedildi. Vatandaşlar, kısa süreli panik yaşayarak sokaklara çıktı.

Bursa’da, özellikle İnegöl ilçesinde panik anları kameralara yansıdı. İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde bulunan vatandaşlar sarsıntıyla birlikte dışarı çıkarken, hastane önünde kalabalık oluştu. İlk belirlemelere göre Bursa’da herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar yaşanmadı.

İzmir, Manisa ve Aydın da sarsıntıyı hissetti

Deprem, İzmir'de Manisa ve ilçelerinde de güçlü şekilde hissedildi. Vatandaşlar büyük panik yaşadı, birçok kişi evlerini terk ederek park, durak ve kaldırımlarda bekledi.

Bazı vatandaşların battaniyelerini alarak geceyi dışarıda geçirdiği görüldü.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, sarsıntı sırasında vatandaşların panikle dışarıya koştuğu anlar dikkat çekti.

Aydın’da da deprem paniğe yol açtı. Kent genelinde hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

AFAD ve yerel yönetimler, artçı sarsıntıların sürebileceğini belirterek, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu: