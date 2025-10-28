Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, “10 Ağustos depreminin ardından belirlediğimiz yeni faylar tetiklendi. 5 büyüklüğüne kadar artçılar ve deprem fırtınası yaşanabilir” dedi.

Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 22.48'de merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yerin 5,99 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, İzmir, Manisa, Bursa, İstanbul ve Tekirdağ gibi birçok ilde de hissedildi.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir: “Yeni faylar tetiklendi”

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depreme ilişkin yaptığı yazılı açıklamada önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sözbilir, 10 Ağustos’ta aynı bölgede meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrasında yeni faylar tespit ettiklerini ve bu fayların şimdi tetiklendiğini ifade etti.

"Büyük olasılıkla 10 Ağustos depremi sonrasında belirlediğimiz bu yeni faylar tetiklendi. Bu faylar jeotermal akışkanları kapsayan faylar olduğundan 5'e varan büyüklükte artçı depremler olabilir ve deprem fırtınası yaşanabilir."

“Hasarlı evlere girilmemeli”

Prof. Dr. Sözbilir, bölgedeki vatandaşlara da önemli uyarılarda bulundu.

“Bu yüzden hasarlı evlere kesinlikle girilmemesi ve yetkililerin verdiği talimatlara göre hareket edilmesi gerekmektedir.”

Sözbilir ayrıca, bölgedeki fayların jeotermal özellik taşıdığı için hareketlilik gösterebileceğini belirtti.

“Deprem fırtınası olasılığı var”

Depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı kaydedilebileceğini ifade eden Sözbilir, “Bölgede 5 büyüklüğüne kadar artçılar olabilir. Bu durum bir süre deprem fırtınası şeklinde devam edebilir” değerlendirmesini yaptı.