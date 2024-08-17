64. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri Coşkuyla Başladı

64. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri, Balıkesir'de görkemli bir kortej yürüyüşüyle başladı. Şeyh Lütfullah Camisi'nden başlayan yürüyüş, Anafartalar ve Kızılay Caddeleri'nden geçerek Kurtdereli Mehmet Pehlivan Anıtı önünde tamamlandı. Yürüyüşe, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kurtdereli’nin mirası yaşatılıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kortejin sonunda yaptığı konuşmada, Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın kültürünü yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de güvendiği, saydığı, sevdiği güreşçimiz Kurtdereli Mehmet Pehlivan’a sahip çıkacağız" diyen Akın, bu tarihi mirası gelecek nesillere aktarma kararlılığını vurguladı.

Altın kemer hedefi

Başkan Ahmet Akın, yağlı güreşlerin Balıkesir'in en önemli kültürel değerlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Balıkesir’in bir sporcu kenti olarak anılmasını sağlamak için yoğun çaba harcadıklarını belirten Akın, "Özlediğimiz altın kemere kavuşmak için mücadele ediyoruz ve kazanacağız" dedi. Akın, tüm belediye başkanları ve ilgili birimlerle birlikte bu hedef doğrultusunda büyük bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Altıeylül Kurtdere Pehlivan Evi restorasyonu

Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın doğup büyüdüğü evin, Altıeylül Kurtdere Pehlivan Evi olarak restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirten Akın, projenin %30’unun tamamlandığını ve gelecek yıl içinde bitirileceğini söyledi. Bu evin müze haline getirileceğini ve Balıkesirli gençlere örnek olacak şekilde daha nice başpehlivanlar yetiştireceklerini vurguladı.

Yağlı güreşlerin önemi

Başkan Ahmet Akın, yağlı güreşlerin Türk Milleti'nin birlik ve beraberliğinin sembolü olduğunu vurguladı. Ata sporuna sahip çıkmak adına, bu tür organizasyonların önemine değinen Akın, tüm Türkiye'de yağlı güreşlere olan ilginin artması için çalıştıklarını ve kaliteyi artırmak adına ellerinden gelen desteği verdiklerini belirtti.