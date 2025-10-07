Pasifik Ateş Çemberi olarak bilinen deprem kuşağı bir kez daha hareketlendi. Papua Yeni Gine’de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), sarsıntının merkez üssünün Morobe eyaletinin başkenti Lae’nin 26 kilometre batısı-güneybatısı olduğunu açıkladı.

Depremin ayrıntıları açıklandı

USGS verilerine göre deprem yerin yaklaşık 100 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin büyüklüğü 6,6 olarak ölçüldü. Şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Tsunami uyarısı yapıldı

Depremin ardından bölge için “tsunami” uyarısı verildi. Yetkililer, kıyı kesimlerinde yaşayan halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Tsunami dalgalarının kıyıya ulaşma ihtimalinin değerlendirildiği belirtildi.

Ateş Çemberi bölgesi bir kez daha hareketlendi

Papua Yeni Gine, dünyanın en aktif sismik bölgelerinden biri olan Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor.

Bu bölge, dünya genelindeki büyük depremlerin ve volkanik patlamaların yaklaşık yüzde 90’ının yaşandığı alan olarak biliniyor.

Son yıllarda sık sık sarsılıyor

Papua Yeni Gine, 2018 yılında 7,5 büyüklüğünde bir depremle sarsılmış, yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Uzmanlar, bölgedeki levha hareketliliğinin gelecekte de benzer sarsıntılara neden olabileceğini belirtiyor.