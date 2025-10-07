Toplantıda komisyon üyeliklerinden öğrenci burslarına, sosyal düzenlemelerden Filistin'e yönelik dayanışma mesajlarına kadar birçok önemli karar oy birliğiyle alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı seçilen Seyit Dolunay Onur'un meclis üyeliğinden istifası üzerine, yerine yedek üye İsmail İmerek Belediye Meclisi'ne katıldı.Yapılan kapalı oylama sonucunda Uraz Sökmez, 25 geçerli oyun tamamını alarak Encümen Üyeliğine seçildi.Başkan Lâl Denizli, 'Yeni görevinde Uraz Sökmez'e başarılar diliyorum; Çeşme'ye hizmet yolunda birlikte güçlü bir dönem sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.

Toplantının dikkat çeken gündem maddelerinden biri, İsmet İnönü Mahallesi İnkılap Caddesi ve bağlantılı sokaklarda, ayrıca Alaçatı Hacımemiş bölgesinde 'nargile kafe' ve benzeri tütün mamulü satan işletmelerin açılmasının yasaklanması kararı oldu.Yapılan oylamada teklif oy birliğiyle kabul edilirken, Başkan Denizli, 'Bu karar, kamusal sağlığı ve kentimizin huzurunu koruma yönünde alınmış bir karardır.' dedi.

Reisdere Pazar Yeri ve Çok Amaçlı Salon Hizmete Açılıyor

Toplantıda ayrıca, Reisdere Mahallesi Pazar Yeri projesinin son aşamaya geldiği ve üst katında yer alan çok amaçlı salonun kısa süre içinde hizmete açılacağı müjdesi paylaşıldı.Başkan Denizli, 'Bu alan yalnızca pazar günlerinde değil, kurslar, tiyatro etkinlikleri, eğitim çalışmaları ve mahalle buluşmaları için de kullanılabilecek şekilde planlandı. Halkımıza birkaç ay içinde kazandıracağız.' diye konuştu.

Toplantının 'Dilek ve Temenniler' bölümünde, Filistin'de yaşanan insanlık dramına ilişkin duygusal anlar yaşandı. Filistin halkına destek mesajlarıyla başlayan konuşmaların ardından söz alan Başkan Lâl Denizli, şu ifadeleri kullandı: 'Filistin meselesi yalnızca bölgesel bir sorun değil, insanlığın vicdanını ilgilendiren bir meseledir. Kadınların, çocukların, masum insanların katledildiği bu zulme sessiz kalmak, insanlıkla bağdaşmaz. Vicdanı olan herkesin, dini, inancı, milliyeti ne olursa olsun Filistin halkının yanında olması gerekir.'

Başkan Denizli, Avrupa ülkelerinin Filistin'i tanıma yönündeki adımlarını 'gecikmiş ama değerli' olarak niteleyerek, 'Dünyanın en büyük açık hava cezaevi olan Gazze'de yaşanan bu trajediye karşı daha fazla ses çıkarmak zorundayız.' dedi.

Toplantının sonunda konuşan Başkan Denizli, 'Bu ay meclisimizde alınan her karar, Çeşme'nin geleceğine, yaşam kalitesine ve ortak vicdanına dair güçlü bir irade ortaya koymuştur. Her bir meclis üyemize teşekkür ediyorum.' dedi.

Ekim ayı meclis toplantısının birinci birleşimi, ikinci birleşiminin 10 Ekim 2025 Cuma günü yapılacağının duyurulması ve alınan kararların Çeşme'ye hayırlı olması temennisiyle sona erdi.