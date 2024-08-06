Serbest piyasada 6 Ağustos 2024 itibarıyla saat 09:30'da dolar 33.3064 TL’den alınıp 33.3328 TL’ye satılıyor. Dolar, düne göre güne yüzde -0.05 düşüşle başladı. Euro ise 36.4974 TL’den alınıp 36.5498 TL’den satılıyor. Euro kuru düne göre yüzde -0.12 düşüş gösterdi. Sterlin ise 42.8035 TL’den işlem görüyor.

ALIŞ-SATIŞ KURLARI VE DEĞİŞİM ORANLARI (09:29 İTİBARIYLA):

USD/TRY : 33.3064 / 33.3328 (-%0.05)

: 33.3064 / 33.3328 (-%0.05) EUR/TRY : 36.4974 / 36.5498 (-%0.12)

: 36.4974 / 36.5498 (-%0.12) GBP/TRY: 42.7561 / 42.8035 (-%0.26)

Dün döviz kurlarında neler oldu?

Dün, dolar en yüksek 33.4221 TL'yi ve en düşük 33.2655 TL'yi görerek günü 33.3657 TL'den tamamladı. Euro ise en yüksek 36.8305 TL'den ve en düşük 36.2511 TL'den işlem görürken günü 36.5634 TL olarak kapattı.

Doların aylık ve yıllık performansı

Ağustos ayının başından itibaren dolar 0.24 TL artarak yüzde 0.72 değer kazandı.

dolar 0.24 TL artarak yüzde 0.72 değer kazandı. Yılbaşından bu yana (29.7714 TL) dolar 3.58 TL artarak yüzde 12.02 değer kazandı.

(29.7714 TL) dolar 3.58 TL artarak yüzde 12.02 değer kazandı. Son bir yılda dolar 26.9641 TL'den 33.3493 TL'ye yükselerek yüzde 23.68 değer kazandı.

Euronun aylık ve yıllık performansı

Ağustos ayının başından itibaren euro 0.74 TL artarak yüzde 2.08 değer kazandı.

euro 0.74 TL artarak yüzde 2.08 değer kazandı. Yılbaşından bu yana (32.5562 TL) euro 3.96 TL artarak yüzde 12.17 değer kazandı.

(32.5562 TL) euro 3.96 TL artarak yüzde 12.17 değer kazandı. Son bir yılda euro 29.6997 TL'den 36.5179 TL'ye yükselerek yüzde 22.96 değer kazandı.

Sterlinin aylık ve yıllık performansı

Ağustos ayının başından itibaren sterlin 0.31 TL artarak yüzde 0.73 değer kazandı.

sterlin 0.31 TL artarak yüzde 0.73 değer kazandı. Yılbaşından bu yana (37.7568 TL) sterlin 4.82 TL artarak yüzde 12.76 değer kazandı.

(37.7568 TL) sterlin 4.82 TL artarak yüzde 12.76 değer kazandı. Son bir yılda sterlin 34.4036 TL'den 42.5750 TL'ye yükselerek yüzde 23.75 değer kazandı.