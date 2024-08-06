Seferihisar Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (SEHAYDER), Seferihisar Hayvan Barınağı'nda, meclisten geçerek yasalaşan sokak hayvanları düzenlemesine karşı büyük bir eylem düzenledi. Hayvanseverler, siyasi parti temsilcileri ve çeşitli derneklerin katılımıyla gerçekleştirilen eylemde, topluluk “Katliam Yasasına Hayır” sloganını haykırdı.

“Öldüren değil, yaşatan taraftayız”

Eyleme destek veren Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, yasanın Seferihisar’da uygulanmayacağını vurguladı. Başkan Yetişkin, “Katliam yasası dediğimiz yasaya karşı verdiğiniz mücadele için teşekkür ederim. Bu mücadele vicdanı olan herkesin vermesi gereken bir mücadeledir. Yasayı geçirdiler, fakat bizden sokaktaki masum canları toplayıp öldürmemizi beklemeyin. Biz öldüren değil yaşatan taraftayız. Hasta ve yardıma muhtaç hayvanlar için daha fazla mücadele etmeliyiz. Katliam yasasının uygulanmasına engel olacağız” diye konuştu.

CHP'den sıkı direniş sözleri

CHP Seferihisar İlçe Başkanı Rahmi Tezel Çınar da eyleme destek vererek, yasanın uygulanmaması için çalışacaklarını belirtti. Tezel Çınar, “Genel Başkanımız Özgür Özel’in de belirttiği gibi, parti olarak bu yasanın uygulanmaması için elimizden geleni yapacağız. Hayat paylaştığımız canlarımızı korumak hepimizin görevi. Bu yasaya karşı mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.