İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6’sı Kırmızı Bülten’le uluslararası seviyede, 2’si ulusal seviyede aranan toplam 8 suçlunun Gürcistan, Almanya, Arnavutluk, Hırvatistan ve İran’dan Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.

5 ülkeden Türkiye’ye iade edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası güvenlik işbirliği kapsamında yürütülen operasyonlarla 8 firarinin yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı başta olmak üzere istihbarat, narkotik ve asayiş birimlerinin koordineli çalışmalarıyla operasyonların başarıyla tamamlandığını vurguladı.

Suçluların yakalandığı ülkeler-

Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, yakalanan şahıslar ve suçları şöyle sıralandı:

O.A. – Gürcistan’da yakalandı; “Yaralama, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Hakaret ve Hırsızlık.”

S.Ö. – Gürcistan’da yakalandı; “Kasten Yaralama, Nitelikli Yağma, Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması, Silahla Tehdit.”

Y.İ. – İran’da yakalandı; “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İthal Etme.”

A.A. – Hırvatistan’da yakalandı; “Kasten Yaralama.”

H.D. – Almanya’da yakalandı; “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı.”

T.T. – Arnavutluk’ta yakalandı; “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Yaralama.”

S.B. – Gürcistan’da yakalandı; ulusal seviyede aranan; “Uyuşturucu Kullanmak, Bulundurmak, Ruhsatsız Silah Taşımak.”

H.E. – Gürcistan’da yakalandı; ulusal seviyede aranan; “Uyuşturucu Ticareti.”

“Suçlulara nefes aldırmayacağız”

Bakan Yerlikaya açıklamasında, “Nerede olursa olsun, uluslararası işbirliğiyle suçluları yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Yerlikaya, operasyonlara katkı sağlayan tüm güvenlik birimlerine teşekkür ederek, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.