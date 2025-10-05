Türkiye, Ürdün, BAE, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır dışişleri bakanları, Gazze’de ateşkes ve insani yardım çağrısında bulundu. Ortak açıklamada “İsrail tam çekilmeli, iki devletli çözüm hayata geçirilmeli” denildi.

Ortak açıklama yapıldı

Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır dışişleri bakanları, bugün yayımladıkları ortak bildiride Gazze’de savaşın sona erdirilmesi için atılan adımları desteklediklerini duyurdu.

Bakanlar, Hamas’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın önerisine ilişkin müzakerelerin başlatılmasına yönelik tavrını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

“Ateşkes için gerçek bir fırsat”

Açıklamada, Trump’ın İsrail’e “bombardımanı durdur” çağrısının da olumlu bulunduğu kaydedildi. Bakanlar, bu gelişmelerin kapsamlı ve sürdürülebilir bir ateşkese ulaşmak için önemli bir fırsat olduğuna vurgu yaptı.

Gazze’de halkın karşı karşıya kaldığı ağır insani koşullara dikkat çekilen bildiride, rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması gerektiği ifade edildi.

Ortak bildiride ayrıca Hamas’ın, Gazze’nin idaresini bağımsız teknokratlardan oluşan geçici bir Filistin İdari Komitesi’ne devretmeye hazır olduğunu açıklamasının da olumlu karşılandığı belirtildi.

Bakanlar, önerinin uygulanmasına ilişkin mekanizmaların belirlenmesi için müzakerelerin derhal başlaması gerektiğini vurguladı.

İki devletli çözüm vurgusu

Açıklamanın devamında, Gazze’nin yeniden inşası, Filistin Yönetimi’nin Gazze’ye dönmesi, Gazze ile Batı Şeria’nın birleştirilmesi ve İsrail’in tam çekilmesi gerektiği vurgulandı.

Bakanlar, kalıcı barış için iki devletli çözüm temelinde adil bir yol haritası oluşturulması gerektiğini yineledi.