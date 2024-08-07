İstanbul serbest piyasasında dolar, 7 Ağustos Çarşamba günü saat 07:18 itibarıyla 33,5272 TL'den alış, 33,5345 TL'den satış işlemi görüyor. Euro ise aynı saatte 36,7038 TL seviyelerinde seyrediyor.

Piyasaları etkileyen faktörler

Döviz kurlarındaki hareketlilik, hem yurt içindeki ekonomik gelişmelerden hem de küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkileniyor. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikası, jeopolitik riskler ve Türkiye'nin ekonomik verileri, dolar ve euro kurlarını doğrudan etkiliyor.

Yatırımcılar ne bekliyor?

Yatırımcılar, döviz kurlarındaki dalgalanmanın devam edip etmeyeceğini ve hangi yönde ilerleyeceğini merak ediyor. Özellikle FED'in faiz artırımına devam edip etmeyeceği ve Türkiye'nin enflasyonla mücadeledeki başarısı, döviz kurlarının geleceği açısından belirleyici olacak.