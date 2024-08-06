İzmir'de 7 Ağustos'ta 8 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Havuzbaşı
Çırpı Cami
İbrahimçavuş
Mektep
BERGAMA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Atçılar ( Atçılar Köyü İç Yolu Atçılar Köyü )
İsmailli
Seklik ( Seklik Köyü İç Yolu )
GAZİEMİR / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dokuz Eylül ( 333. Sk. 334. Sk. Kahramanlar Cd. Menekşe Sk. Süleyman Sert Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dokuz Eylül ( Kahramanlar Cd. )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bağyurdu 29 Ekim ( GÖLET Koca Terzi Koca Terzi Sk. Lise Manavoğlu Manavoğlu Sk. Mehmet Tokmak Nebioğlu Piknik Sk. Sakızlı Hoca Sk. Salim Ağa Sk. Turgutlu Cd. Uncular Sk. Zeytincik Zeytincik Sk. Çerkez Yusuf Sk. Özdirik Sk. Özgün Sk. Şah İsmail Sk. Arıkbaşı Arıkbaşı Sk. Asansör Asansör Sk. Bahçivan Sk. Cami Kebir Sk. Durmuşça Durmuşça Sk. Halil Furan Çk. Hulusi Öztansel Cd. Hüseyin Fadul Sk. Kadıoğlu Sk. Kaymakam Bey Sk. Koca Ahmetler )
Bağyurdu Kazımpaşa ( Yaka Mevki Bent Yolu )
Sarılar ( Beyler Yolu )
KİRAZ / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karaman ( KARAMAN Karaman Koyu İç Yolu )
ÖDEMİŞ / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Zafer ( Şehit Ramazan Bulut Sk. 1317 1317. Sk. 1320. Sk. 1382 Sk. 1382. Sk. 1387. Sk. 1389. Sk. 1391. Sk. Şehit Ramazan Bulut 1390 1394 )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Emmioğlu ( Hamam Sk. Haman Sk. Kapalı Çarşı Sk. Muftuler 4.Cikmaz Sk. Müftüler 1. Çk. Müftüler 2. Çk. Sk. Müftüler 4. Çk. Sk. Müftüler Sk. Saraç Mehmet Sk. )
Üç Eylül ( Arduhanlı Çk. Sk. Eşmen Çk. Sk. GENÇLİK ORDU )
Umurbey ( Fatih Cd. HACI SADIK ÇARŞISI Turgut Reis Cd. Kayacı Sk. )
Akıncılar ( Akdeniz Cd. )
SEFERİHİSAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gödence ( 4013. Küme Sk. 4015. Sk. 4022. Sk. 4001. Sk. 4002. Küme Sk. 4004. Sk. 4006. Sk. 4007 4008. Sk. 4010. Küme Sk. 4010/1. Küme Sk. 4011. Küme Sk. 4012. Küme Sk. 4013 4023 )
TORBALI / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Arslanlar
Kırbaş