İzmir'de 7 Ağustos'ta 8 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

BAYINDIR / İZMİR

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Havuzbaşı

Çırpı Cami

İbrahimçavuş

Mektep

BERGAMA / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Atçılar ( Atçılar Köyü İç Yolu Atçılar Köyü )

İsmailli

Seklik ( Seklik Köyü İç Yolu )

İzmirliler dikkat: İzban tek hat çalışacak! İzmirliler dikkat: İzban tek hat çalışacak!

GAZİEMİR / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Dokuz Eylül ( 333. Sk. 334. Sk. Kahramanlar Cd. Menekşe Sk. Süleyman Sert Sk. )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Dokuz Eylül ( Kahramanlar Cd. )

KEMALPAŞA / İZMİR

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bağyurdu 29 Ekim ( GÖLET Koca Terzi Koca Terzi Sk. Lise Manavoğlu Manavoğlu Sk. Mehmet Tokmak Nebioğlu Piknik Sk. Sakızlı Hoca Sk. Salim Ağa Sk. Turgutlu Cd. Uncular Sk. Zeytincik Zeytincik Sk. Çerkez Yusuf Sk. Özdirik Sk. Özgün Sk. Şah İsmail Sk. Arıkbaşı Arıkbaşı Sk. Asansör Asansör Sk. Bahçivan Sk. Cami Kebir Sk. Durmuşça Durmuşça Sk. Halil Furan Çk. Hulusi Öztansel Cd. Hüseyin Fadul Sk. Kadıoğlu Sk. Kaymakam Bey Sk. Koca Ahmetler )

Bağyurdu Kazımpaşa ( Yaka Mevki Bent Yolu )

Sarılar ( Beyler Yolu )

KİRAZ / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karaman ( KARAMAN Karaman Koyu İç Yolu )

ÖDEMİŞ / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Zafer ( Şehit Ramazan Bulut Sk. 1317 1317. Sk. 1320. Sk. 1382 Sk. 1382. Sk. 1387. Sk. 1389. Sk. 1391. Sk. Şehit Ramazan Bulut 1390 1394 )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Emmioğlu ( Hamam Sk. Haman Sk. Kapalı Çarşı Sk. Muftuler 4.Cikmaz Sk. Müftüler 1. Çk. Müftüler 2. Çk. Sk. Müftüler 4. Çk. Sk. Müftüler Sk. Saraç Mehmet Sk. )

Üç Eylül ( Arduhanlı Çk. Sk. Eşmen Çk. Sk. GENÇLİK ORDU )

Umurbey ( Fatih Cd. HACI SADIK ÇARŞISI Turgut Reis Cd. Kayacı Sk. )

Akıncılar ( Akdeniz Cd. )

SEFERİHİSAR / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Gödence ( 4013. Küme Sk. 4015. Sk. 4022. Sk. 4001. Sk. 4002. Küme Sk. 4004. Sk. 4006. Sk. 4007 4008. Sk. 4010. Küme Sk. 4010/1. Küme Sk. 4011. Küme Sk. 4012. Küme Sk. 4013 4023 )

TORBALI / İZMİR

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Arslanlar

Kırbaş

Editör: Engin Keskin