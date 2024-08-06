Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta bir yandan da ayrılıklar sürüyor. Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş'ın genç stoperi Emrecan Uzunhan, kiralık olarak Antalyspor'la anlaştı. Beşiktaş'ın 2022-2023 sezonunda İstanbulspor'dan renklerine bağladığı stoper Emrecan Uzunhan'ın sözleşmesi 2027 yılında bitiyor. Geçen sezonu 6 aylığına Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren solak stoper tekrardan Akdeniz ekibine dönüyor.

1 maçta forma giyebildi

Beşiktaş'taki ilk sezonunda 6 aylığına Antalyaspor'a kiralanan Emrecan Uzunhan, geçtiğimiz sezon ise siyah beyazlı formayla sadece bir maçta forma şansı bulabildi.