Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda heyecan tüm hızıyla devam ederken, Türk sporcular da bugün 10 farklı branşta ter dökecek. Ay yıldızlı atletlerden Berke Akçam, erkekler 400 metre engellide yarı finalde yarışacak.

Madalya avı sürüyor

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Türk sporcular, bugüne kadar elde ettikleri başarıların üzerine yenilerini eklemek için mücadele edecek.

Berke Akçam'dan madalya beklentisi

Günün en önemli mücadelelerinden biri, erkekler 400 metre engellide yarı finalde yarışacak olan Berke Akçam'dan gelecek. Akçam, daha önceki performansıyla büyük beğeni toplamış ve madalya için iddialı isimler arasında gösterilmişti.

Diğer branşlarda da heyecan dorukta

Türk sporcular, atletizmin yanı sıra güreş, yelken, boks ve diğer branşlarda da madalya için mücadele edecek. Kadınlar 53 kiloda Zeynep Yetgil, erkekler 87 kiloda Ali Cengiz güreşte mindere çıkarken, Eda Tuğsuz kadınlar cirit atmada elemelerde yarışacak. Yelkende Derin Atakan, Formula Kite kategorisinde ülkemizi temsil edecek.

Yarışmaların tamamı TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Paris 2024'te bugün yarışacak Türk sporcular:

08.30: Ayşe Tekdal & Mazlum Demir (Maraton Yürüyüş Karışık Takım)

Ayşe Tekdal & Mazlum Demir (Maraton Yürüyüş Karışık Takım) 11.05: Alperen Acet (Erkekler Yüksek Atlama Eleme)

Alperen Acet (Erkekler Yüksek Atlama Eleme) 12.30: Ali Cengiz (Grekoromen Stil 87 KG)

Ali Cengiz (Grekoromen Stil 87 KG) 12.30: Zeynep Yetgil (Kadınlar 53 KG)

Zeynep Yetgil (Kadınlar 53 KG) 12.50: Eda Tuğsuz (Kadınlar Cirit Atma Eleme)

Eda Tuğsuz (Kadınlar Cirit Atma Eleme) 13.03: Derin Atakan (Kadınlar Formula Kite 7-11. Yarış)

Derin Atakan (Kadınlar Formula Kite 7-11. Yarış) 13.25: Merve Dinçel Kavurat (Kadınlar 49 KG)

Merve Dinçel Kavurat (Kadınlar 49 KG) 20.15: Necati Er (Erkekler Üç Adım Eleme)

Necati Er (Erkekler Üç Adım Eleme) 20.35: Berke Akçam (Erkekler 400 M Engel Yarı Final)

Berke Akçam (Erkekler 400 M Engel Yarı Final) 22.30: Esra Yıldız (YU Tıng Lın Kadınlar 57 KG Yarı Final)