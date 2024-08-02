AnTuTu, Temmuz 2024 için en güçlü Android telefonların performans sıralamasını açıkladı. Bu liste, kullanıcıların ve teknoloji meraklılarının ilgisini çeken amiral gemisi telefonlarının performansını gözler önüne seriyor. Temmuz ayının en güçlü Android telefonları, işlemci hızından RAM kapasitesine kadar birçok kriter göz önünde bulundurularak sıralandı.

En güçlüler listesi

Teknoloji dünyasında performans odaklı telefon incelemeleri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. AnTuTu'nun Temmuz 2024 için açıkladığı performans sıralamasında, en güçlü Android telefonlar belirlendi. Liste, cihazların işlemci hızı, RAM kapasitesi, grafik performansı ve pil ömrü gibi kriterlere göre sıralanmıştır. İşte Temmuz ayının en güçlü 10 Android telefonu:

1. Red Magic 9S Pro+ – 2 milyon 182 bin 401 puan

2. OnePlus Ace 3 Pro – 2 milyon 103 bin 450 puan

3. Redmi K70 Extreme Edition – 2 milyon 98 bin 023 puan

4. Asus ROG 8 Pro

5. vivo X100 Ultra

6. iQOO Neo9S Pro

7. iQOO Neo9 Pro

8. vivo X100 Pro

9. vivo X100

10. Red Magic 9S Pro

En güçlü cihaz: Red Magic 9S Pro+

Temmuz ayında zirveye oturan Red Magic 9S Pro+, 2 milyon 182 bin 401 puan alarak en güçlü Android telefon unvanını kazandı. Bu telefon, yüksek işlemci performansı ve etkileyici grafik kapasitesiyle dikkat çekiyor.

İkinci sırada: OnePlus Ace 3 Pro

OnePlus Ace 3 Pro, 2 milyon 103 bin 450 puanla ikinci sırada yer aldı. Haziran ayında piyasaya sunulan bu model, üstün performansı ve kullanıcı deneyimiyle yüksek puan topladı.

Üçüncü sırada Redmi K70 Extreme Edition

Redmi K70 Extreme Edition, 2 milyon 98 bin 023 puan alarak üçüncü sırada yer aldı. Bu telefon, performansı ve fiyat/performans oranıyla dikkat çekiyor.

Temmuz performans kriteri

AnTuTu, telefon performansını değerlendirirken işlemci hızı, RAM kapasitesi, grafik performansı ve pil ömrü gibi unsurları dikkate alıyor. Bu kriterler, cihazların genel performansını etkileyen ve kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen önemli faktörlerdir.

Bu liste, yalnızca Çin pazarındaki telefonları kapsıyor. Global performans listesi henüz açıklanmadı, bu nedenle uluslararası düzeydeki performans sıralamaları ilerleyen günlerde duyurulacak.