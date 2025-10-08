TBMM’de düzenlenen AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, güncel siyasi ve ekonomik konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantının finalinde ise siyasi dengeleri etkileyecek önemli bir gelişme yaşandı.

Aralarında CHP, Demokrat Parti (DP), DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nden (YRP) isimlerin de bulunduğu 7 belediye başkanı, AK Parti’ye katıldı.

AK Parti’ye katılan belediye başkanları şöyle:

1. Gökhan Budak – Ardahan Göle Belediye Başkanı (CHP)

2. Abdulbaki Kara – Gümüşhane Şiran Belediye Başkanı (DP)

3. Abid Özdemir – Muş Bulanık Rüstem Gedik Beldesi Belediye Başkanı (DEVA)

4. Uşak Ataş – Muş Bulanık Sarıpınar Beldesi Belediye Başkanı (DEVA)

5. Eşref Varol – Bingöl Merkez Ilıcalar Beldesi Belediye Başkanı (YRP)

6. Soner Erkan – Giresun Ören Beldesi Belediye Başkanı (YRP)

7. Hayrettin Küçük – Bingöl Merkez Sancak Beldesi Belediye Başkanı (YRP)

Rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılım töreninde yaptığı konuşmada, “Partimize katılan tüm başkanlarımıza hoş geldiniz diyorum. Hep birlikte milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Yeni katılımların ardından AK Parti’nin yerel yönetimlerdeki temsil gücünün daha da güçlendiği değerlendiriliyor.