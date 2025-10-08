Yapım, Avustralya’da yaşayan ödüllü yönetmen Okan Canbolat tarafından çekildi ve Okan Canbolat Film Production Australia imzası taşıyor.

İzmir basın dünyasının duayen isimlerinden Yunus Karakaya’nın hayatı, “Kaleminin İzinde Bir Ömür” adlı belgeselle izleyiciyle buluşuyor.

Uluslararası alanda birçok ödüle layık görülen yönetmen Okan Canbolat, bu belgeselle Türk basınının önemli bir figürünü dijital platformlarda ölümsüzleştirmeyi hedefliyor.

“Kaleminin İzinde Bir Ömür” belgeseli, dijital platformlar üzerinden izlenebiliyor.

