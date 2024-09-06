Denizli'de 07 Eylül Cumartesi günü hava az bulutlu olacak. Sıcaklık 22°C ile 35°C arasında değişecek. Nem oranı %15 ile %38 arasında seyredecek.

Detaylı hava durumu

Sıcaklık: 22°C - 35°C

Nem Oranı: %15 - %38

Rüzgar Hızı: 6 - 12 km/saat

Deniz Suyu Sıcaklığı: 29,9°C

Gündüz/Gece Sıcaklığı: 34,5°C / 16,5°C

Hava durumu, açık ve güzel bir gün geçireceğinizi gösteriyor. Deniz ve açık hava etkinlikleri için ideal bir gün.

7 Eylül 2024 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.