İzmir'de 7 Eylül Cumartesi günü 12 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fatih
Saat : 10:00 - 11:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Lütuflar
BAYRAKLI / İZMİR
Saat : 14:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Körfez
BEYDAĞ / İZMİR
Saat : 12:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Halıköy ( OVACIK OVACIK YAYLASI Ovacık Yaylası Küme Evler )
BORNOVA / İZMİR
Saat : 9:00 - 10:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çamiçi ( Çağla Sk. Çamiçi Cd. Çam Sk. Sedir Sk. çam sokak Çimen Sk. Çilek Sk. )
Eğridere ( Sarmaşık Sk. )
Saat : 10:30 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Eğridere ( Sarmaşık Sk. )
Saat : 12:00 - 13:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çamiçi
Eğridere ( 8750 Sk. )
Saat : 13:30 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Erzene ( 130/6. Sk. 130/5. Sk. 130. Sk. )
BUCA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Göksu ( 687/5. Sk. 688/12 679/18. Sk. 679/19. Sk. 679/20. Sk. 687/10. Sk. 687/14. Sk. 687/7. Sk. 687/8. Sk. 687/9. Sk. 688/11. Sk. 688/13. Sk. 688/14. Sk. 688/15. Sk. 688/16. Sk. 690/4. Sk. 693. Sk. 693/10. Sk. 693/11. Sk. 693/12. Sk. 693/13. Sk. 693/14. Sk. 687/6 688/17 693/9. Sk. 693/23. Sk. 693/2. Sk. 693/17. Sk. 693/16. Sk. 693/15. Sk. )
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Buca OSB
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 12:00 - 13:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sancaklı
Yamanlar
Saat : 14:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Latife Hanım
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bahriye Üçok ( 1764. Sk. 1827. Sk. Şehit Şahin Beycan Parkı İçi Yolu Rüştü Sardağ Cd. Atatürk Blv. 1835/1. Sk. )
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alaybey ( 1679. Sk. 1680. Sk. 1681. Sk. 1700. Sk. Metin Altıok Sk. 1675 )
Tersane ( 1672/1. Sk. Şehit Asım Aksoy )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Cumalı ( cumalı yolu kümeevler Cumalı Köyü Cumalı Köyü İç Yolu Cumalı Yolu Gökyaka Yolu Küme Evleri Yeşilköy Yolu Yeşilköy Yolu Küme Evleri CUMALI YOLU KÜMEEVLER )
Dereköy ( 4004. Sk. Dereköy Köyü İç Yolu Dereköy Yolu Gökyaka 4004 DEREKÖY YOLU KÜME EVLER )
Gökyaka ( Gökyaka Köy İçi Yolu Gökyaka Köyü İç Yolu Gökyaka Yolu Gökyaka Yolu Kümeevler )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mehmet Akif Ersoy ( 180. Sk. 182. Sk. 183. Sk. Atatürk Blv. Dr. Ali Karaman Cd. 178. Sk. 177. Sk. 176. Sk. Meseretçioğlu Cd. )
Soğukpınar ( Vali Kazım Dirik Cd. İnkılap Cd. 302. Sk. Atatürk 307. Sk. 306. Sk. 305. Sk. 304. Sk. 303. Sk. )
KİRAZ / İZMİR
Saat : 9:30 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Taşlıyatak ( DEMİRAYAKLAR )
Olgunlar ( AVGAN Avgan Sk. )
İğdeli
Saat : 11:00 - 12:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yağlar ( Yayla YAĞLAR Şemsiler Köyü İç Yolu Çayır Yağlar Köyü İç Yolu Yağlar Koyu İç Yolu Yağlar Yaglar Koyu İç Yolu ÇAYIR Denizli Ödemiş Yolu )
MENDERES / İZMİR
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kuyucak ( 7753 Menderes-Orhanlı Sokak )
Barbaros ( 434 428 )
Dereköy ( pirentepe kümeevleri sokak 822 sokak 820/2 822 Pirentepe Küme Evleri pirentepe küme evleri pirentepe küme evleri sokak Pirentepe 807 sokak 807/1 sokak 7801/1 854 854 SOKAK )
Yeniköy ( 7954 7980/2 7957 sokak 7961 sokak 7951 7963 sok 7961 7950/1 7406 7964 7967/1 7963 7976 sokak Yeniköy Köprüsü 7950 7982/1. Sk. 7980 Sk. )
Akçaköy ( 7214 )
MENEMEN / İZMİR
Saat : 12:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İğnedere ( İğnedere Küme Evler Sk. İğnedere İğnedere Köyü Yolu İğnedere Görece Yolu iğne dere küme evleri )
Görece ( Görece Küme Evleri Görece 910 911. Sk. 912. Sk. 913. Sk. 914. Sk. 915. Sk. 916. Sk. 917. Sk. Görece Köyü Hasanlar Süleymanlı Yolu Sk. )
Telekler ( 6418. Sk. 6417. Sk. 6416. Sk. 6414. Sk. 6413. Sk. 6411. Sk. 6410. Sk. 6409. Sk. 6408. Sk. 6407. Sk. 6405. Sk. 6404. Sk. 6402. Sk. )
TİRE / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karateke ( 6.sokak )
Akkoyunlu ( ara yol Eğercili Küme Evler AZMAKALTI TİRE YOLU çavdar tepe kümeevler çavdartepe kümeevleri Akkoyunlu Köyü İç Yolu Akkoyunlu Yolu Eğercil Mevki AKKOYUNLU )
Eskioba
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fatih ( Ekol Sk. Sadık Giz Cd. Mehmet Hüsnü Tükel Sk. Furkan Sk. Evliya Çelebi Sk. Elmas Sk. Zübeyde Hanım Cd. Destan Sk. Bahadır Sk. FAHRETTİN ALTAY CAD. Selin Sk. )
URLA / İZMİR
Saat : 10:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İçmeler ( 1001 1009 1146/2 UMUT 5 UMUT 2 UMUT 3 1021 1011. Sk. 1013. Sk. 1017. Sk. 1019. Sk. 1023 1025. Sk. 1027. Sk. 1029. Sk. 1029/1. Sk. 1048. Sk. 1050. Sk. 1052. Sk. 1093/1 1146/1 1146/3 Nuri Özbek Cd. Yağcılar Cd. İtokent İç Yol )
Yağcılar ( 9022. Sk. 9021 9020. Sk. 9019. Sk. 9018. Sk. 9017. Sk. 9016/1. Sk. 9016. Sk. 9014. Sk. 9013. Sk. 9012. Sk. )