TFF 3'üncü Lig'de 7'nci sezonunu geçirecek olan Karşıyaka, şampiyonluk hedefiyle yola çıkarken, sezonun ilk maçına yarın Kırşehirspor SFK karşısında çıkacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak maçın başlama saati, statta yaşanan ışıklandırma arızası nedeniyle 19.00'dan 17.00'ye alındı.

Karşıyaka, sezonluk kombine satışlarına devam ederken, maç bilet fiyatları açıklandı. Fiyatlar maraton alt ve üst için 125 TL, numaralı tribün için 250 TL, VIP A ve C için 600 TL, VIP B için ise 1000 TL olarak belirlendi. Kulüp, stat ışıklandırmalarındaki arızanın Eylül ayı boyunca devam edebileceğini ve bu süreçte iç saha maçlarının gündüz oynanacağını duyurdu.

Kadro değişti, şampiyonluk yaşayanlar geldi

Bu sezon Mustafa Reşit Akçay'ı teknik direktörlüğe getiren Karşıyaka, kadrosunu büyük ölçüde yeniledi. 14 oyuncusuyla yollarını ayıran kulüp, yaz döneminde 13 yeni transfer yaptı. Bu transferlerin çoğu, eski kulüplerinde şampiyonluk yaşamış tecrübeli isimlerden oluşuyor. Transferler arasında kaleci Hakan Canbazoğlu, stoper Onur Akbay, sol bek Gökhan Meral, golcü İshak Kurt, orta saha Hakan Barış, ön libero Kadir Bakırtaş gibi deneyimli futbolcular yer alıyor.

İsim sponsorluğundan vazgeçildi

Sezon öncesinde, Karşıyaka taraftarları, takımın Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki antrenmanını ziyaret ederek futbolculara moral verdi. Taraftarlar, futbolcularla birlikte meşale yakıp, tezahüratlarla desteklerini gösterdi. Ziyaret sırasında bir havai fişeğin kuru otları tutuşturduğu, yangının itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldüğü bildirildi.

Kulüp başkanı İlker Ergüllü'nün takıma vermeyi planladığı isim sponsorluğu ise, taraftarlardan gelen tepkiler üzerine iptal edildi. Ergüllü, Karşıyaka isminin başına veya sonuna başka bir isim eklenmeyeceğini duyurdu.