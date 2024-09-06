Turgutlu, düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. 7 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek etkinlikler, ilçenin tarihine ve kültürel mirasına sahip çıkacak.

Çelenk sunma töreni ile başlayacak

Kutlama programı, sabah saat 09:30’da çelenk sunma töreni ile başlayacak. Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Kaymakamlığı’nın ortaklaşa düzenlediği bu anlamlı tören, ilçe protokolünün konuşmaları ile devam edecek. Etkinliklerde, halkın ilgisini çeken zeybek gösterileri ve Turgutlu Belediyesi tiyatro ekibinin sahneleyeceği ‘Küllerinden Doğan Kasaba’ adlı doğaçlama oyunuyla tarih ve kültür bir araya gelecek.

‘İkilem’ konseriyle kutlamalar taçlanacak

Akşam saatlerinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi'nin düzenleyeceği konser etkinliği ile kutlamalar devam edecek. Ünlü müzik grubu ‘İkilem’, 7 Eylül Cumartesi günü saat 21:00’de 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda sahne alacak. Konser, Turgutlu halkı için unutulmaz bir gece vadediyor.

Turgutlu’nun tarihini ve kültürel değerlerini yücelten bu özel gün, ilçe halkı ve ziyaretçiler için dolu dolu bir program sunacak.