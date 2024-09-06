Yeni açıklanan Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin değişen iş gücü piyasasına ve esnek çalışma koşullarına uyum sağlayacak düzenlemeler öngörüyor.

Sosyal güvenlik sistemi esnek çalışma koşullarına uyum sağlayacak

2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye’de sosyal güvenlik sistemini güncel iş gücü piyasası koşullarına uygun hale getirecek bir dizi düzenlemeyi gündeme taşıyor. Program, iş gücü piyasasında esnek çalışma biçimlerine geçişin hızlandığı günümüz koşullarına uygun bir sosyal güvenlik sistemi kurulmasını amaçlıyor. Uzaktan çalışma, kısmi zamanlı işler, platform ekonomisi gibi yeni nesil iş modellerine uygun mevzuat düzenlemeleri 2025’in ilk çeyreğinde devreye girecek.

Güvenceli esneklik ve İş Kanunu’nda yeni düzenlemeler

Yeni OVP’ye göre, iş gücü piyasasında güvenceli esneklik sağlanacak. Esnek çalışma modelleri ile iş güvencesi arasındaki dengeyi kurmayı hedefleyen bu adımlar, İş Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle desteklenecek. Sosyal taraflarla iş birliği içinde yürütülecek bu çalışmalar, esnek çalışmanın yasal altyapısının güçlendirilmesini amaçlıyor.

Araştırmalar, esnek çalışma modellerinin iş-özel yaşam dengesine katkı sağladığını ve iş gücü verimliliğini artırdığını gösteriyor. Esnek çalışma ve platform ekonomisi, iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden düzenlenecek.

Tamamlayıcı emeklilik sistemi yolda

OVP, sosyal güvenlik reformları kapsamında Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) geliştirilerek ikinci basamak emeklilik sistemine dönüştürüleceğini belirtiyor. Bu sistemin, işveren katkısı ile desteklenmesi planlanıyor. Ayrıca, Bireysel Emeklilik Sistemindeki (BES) standart yatırım fonları, katılımcıların birikimlerine daha fazla katma değer sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılacak.

Prim borçları ve teşvikler yeniden düzenlenecek

Prim borçlarının tahsilat süreçlerinin etkinleştirilmesi ve istihdam teşviklerinin daha etkili hale getirilmesi, programın öne çıkan diğer maddeleri arasında yer alıyor. Kadın, genç ve engelli bireyler için sağlanan teşviklerin artırılması ve sadeleştirilmesi hedefleniyor. Etkin olmayan teşvikler ise sonlandırılacak.

Sağlık hizmetlerine yeni model

OVP, sadece sosyal güvenlik değil, aynı zamanda sağlık hizmetlerine de odaklanıyor. Program, birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini ve sağlık harcamalarının rasyonelleştirilmesini öngörüyor.

Sağlık Market Uygulaması'nın kapsamı genişletilecek, medikal malzeme tedarik zinciri daha verimli hale getirilecek.